نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأطباء يحذرون وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج بالماء قبل الطهي تعرفي على الطريقة الصحيحة واحمي أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة غسل الدجاج بالماء قبل الطهي الكثير من سيدات البيوت يتبعون طرق خاطئة أثناء طهي الدجاج، حيث انهم يقبلون على غسل الدجاج مباشرة قبل طهيه، وهم يظنون بذلك أنهم يقومون بالفعل الصواب، ولكن هذا الفعل خاطئ، ويترتب عليه آثار سلبية كثيرة، لذا اليوم قررنا أن نتحدث عن هذا الموضوع باستفاضة كبيرة، وذكر أهم الخطوات التي تساهم في طهي الدجاج بشكل صحيح، والمساهمة في التخلص من زفارة الدجاج دون حدوث أي أضرار.

أفضل طريقة لتنظيف الدجاج

إن فكرة الاقتصار على تنظيف الدجاج بالماء فقط دون إضافة اي شيء آخر معه يعد من الطرق الغير الصحيحة التي يتم اتباعها أثناء تنظيف الدجاج، ولكن نحن الآن سنافر عليك الكثير ونضيف إليكم بعض الطرق التي تساهم في التخلص من أي روائح غير محببة، وذلك على هذا النحو:-

حيث أنه في البداية عليك إضافة كمية من الدقيق والملح والليمون إلى الماء من أجل تنظيف الدجاج جيدا، ويساعد تدليك الفرخة

من الخارج وأيضا من الداخل، وذلك لضمان وصول هذه المكونات إلى كل جزء والتخلص من أي زفارة.

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أضرار غسل الدجاج قبل الطهي

في بعض الأحيان يكون الغسل الزائد عن الحد، وبالأخص قبل طهي الدجاج مباشرة من أكثر الأمور التي ترتب نتائج سلبية وغير مرضية على صحة الانسان، واليكم أهم الأضرار التي تحدث جراء اتباع هذا الأسلوب:-

حيث أنه من المعروف إن غسل الدجاج قبل الطهي يعد عامل من العوامل التي تعمل على زيادة احتمالية تكاثر البكتيريا بشكل

كبير على الدجاج، وظهور بكتريا السالمونيلا، والتي يخلق لها الإنسان بيئة مناسبة لكي تنشط فيها.

أيضا يحدث خلل داخل الجهاز الهضمي واثابته بالعديد من الاضطرابات.

الإصابة بالإسهال والتلبك المعوي.

التخزين غير المناسب يجب عدم تخزين الدجاج في أي مكان بالثلاجة لأن تقطير السوائل يمكن أن يلوث الأطعمة الأخرى لذا تأكد من وضعها في طبق مغلق أو مغطى وتخزينها على الرف السفلي للثلاجة غسل الدجاج قبل الطهي لا ينصح بغسل الدجاج قبل طهيه لأنه قد ينشر البكتيريا ويجعله يلتصق بالأسطح المحيطة.

عند طهي الدواجن استخدم مقياس حرارة نظيفًا للتأكد من نضج اللحم إلى 165 درجة فهرنهايت على الأقل وهو ما أوصت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولأسباب تتعلق بالسلامة أيضًا تأكد من فحص درجة حرارة الجزء السميك من اللحم لأن هذا هو أبطأ جزء للطهي لدرجة الحرارة اللازمة أخيرًا تأكد من غسل مقياس حرارة اللحوم قبل وبعد كل استخدام وتنظيف وتعقيم أي أسطح وأواني تتلامس مع لحوم أو دواجن نيئة قبل تحضير الأطعمة الأخرى.