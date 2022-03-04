خليط النشا و زيت جونسون لن تصدقي النتائج ندمت أني لم استعملتها من زمان

زيت جونسون هو أحد المستحضرات المستخدمة للعناية ببشرة الأطفال وأثبت فاعليته على مر السنين قي الحفاظ على بشرة الطفل لذلك اعتمدته العديد من السيدات في الحفاظ على بشرتها كما أثبت النشا فاعليته في تفتيح البشرة ويخلصها من البقع الداكنة ولأن الفتيات تهتم ببشرتها تبحث عن مستحضرات تنعيم البشرة وتبييضها ولذلك زيت جونسون والنشا هو الخيار الأفضل.

فوائد النشا للبشرة

فوائد النشا لا تعد ولا تحصى وأهمها فوائده المتعددة للبشرة منها

مكون أساسي في كريمات الأساس ومستحضرات التجميل لأنه يعمل على شد البشرة وتبييضها وتنعيمها.

يقضى على خطوط البشرة والتجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

يعالج التهابات البشرة لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

يحافظ على البشرة رطبة ومنع جفافها.

منظف طبيعي فعال للبشرة يخلص البشرة من الأتربة والأوساخ والغبار اللاصق كما يخلص البشرة من بقايا المكياج.

يستخدمه أصحاب البشرة الدهنية للتخلص من إي دهون أو زيوت زائدة بالبشرة.

يقلل من ظهور حب الشباب وخاصة قي فترة المراهقة.

يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها لأنه غني بالأحماض ألأمينيه التي تساعد في عمل الدورة الدموية بالبشرة بكفاءة أعلى.

كولاجين طبيعي يستخدم في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمستحضرات التجميل فهو يعمل على الحصول على بشرة ناعمة نضرة وشابة وليس بها أي خطوط أو تجاعيد.

النشا وزيت جونسون للبشرة

سوف نتعرف معا على مكونات ماسك زيت جونسون والنشا وكيفية تطبيقها

المكونات:

زيت جونسون ثلاث ملاعق كبيرة.

النشا أتنين ملعقة كبيرة .

كمية مناسبة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

تمزج جميع المكونات معا في وعاء من البلاستيك .

يغسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف ويطبق عليه الماسك ويترك 30 دقيقة ويغسل بالماء البارد ويجفف.