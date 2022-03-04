أحسن نظام غذائي يساعد على التركيز والاستذكار وخاصة الطلبة في فترة الامتحانات

يعاني الآباء والأمهات كثيرا من عدم قدرة أبنائهم على التركيز والاستذكار بشكل جيد مع انهم يوفرون لهم الجو الملائم والهدوء اللازم للمذاكرة ولا يعلم العديد أن الطعام يعد عامل أساسي في زيادة التركيز ويجب توفير أطعمة تحتوى على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم .

أطعمة تساعد في زيادة التركيز وتقوية الذاكرة للطلاب

يجب أن يع الأطعمة للحصول على أكبر قدر من التركيز في فترة الامتحانات:

الأسماك: يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء وتناول الأسماك في الوجبات خلال فترة الامتحان لأنه يساعد على التركيز وبه كمية كبيرة من الفسفور والمعادن اللازمة للجسم .

المكسرات: المكسرات ينصح بتناولها باستمرار لأنها تنشط العقل وتقوى الذاكرة ويجب زيادتها خلال فترات الامتحان للحفاظ على قدرة عالية للعقل.

المشروبات

الزنجبيل والقرفة يساعدان في تقوية الذاكرة.

النعناع ينشط العقل بسبب رائحته القوية.

الشاي الأخضر يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل على زيادة التركيز.

يجب التخلي عن المشروبات الغازية وتناول كمية كافيين قليلة يوميا 300 جرام فقط.

الشوكولاته: السكريات ومنها الشوكولاته من المواد المساعدة في زيادة التركيز والقدرة على الاستذكار بشكل أفضل.

الأطعمة الداكنة.

البصل الأحمر والباذنجان يحتوينا على صبغة الأنثوسيانين الفعالة قي تحسين أداء العقل والقدرة الكبيرة على التركيز.

البروكلي والخضروات الورقية مثل الجرجير والفجل والكرات بها نسبة عالية من فيتامين ك المعروف بقدرته على زيادة التركيز والمساعدة في الاستذكار.

عادات يجب اتباعها خلال الامتحانات