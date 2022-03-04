دلكي جسمك بملعقة خميرة لتفتيح وتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة البقع الداكنة من أول أستخدام

المناطق الداكنة من أكثر المناطق المزعجة التي توجد بالجسم وتجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج وتريد أن تصل إلى الحل المناسب لتبييضها وتفتيحها، ومن ضمن هذه المناطق التي توجد بالجسم وتكون داكنة هي منطقة تحت الإبط والبيكيني فهما يكون لونهم مختلف عن باقي مناطق الجسم والذي يتسبب في ظهور هذا اللون الداكن، هو تراكم خلايا الجلد الميتة عليهم أو يكون هذا اللون شديد السواد عند الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وأيضا عدم تنظيف منطقة البيكيني بشكل جيد وبإستمرار قد يجعلها بهذا اللون، أما بالنسبة لمنطقة تحت الإبط فتكون بهذا اللون نتيجة إستعمال مزيلات العرق التي تحتوي على مواد ضارة.

لذلك لابد من أن نتجنب إستخدامها وخاصة عند إستخدام هذا المزيل لأكثر من شخص ولكي نقوم بتبييض المناطق الداكنة فقد نجد عدد من الفتيات يستعملون كريمات التفتيح، فهي لها تأثير قوي وفعال ولكن بعد مرور فترة سوف توجد آثار سلبية على هذه المناطق فتصبح مشكلة أكبر لابد من حلها، ولكن لكي نتجنب كل هذا يمكننا أن نستخدم وصفات طبيعية مثل وصفة الخميرة فهي من الوصفات الآمنة والصحية التي تساعدنا في الحصول على النتيجة المرغوب فيها بشكل طبيعي، وبدون ترك أي آثار سلبية عليهم وغير ذلك أنها سريعة جدا في ظهور مفعولها.

مكونات وصفة الخميرة لتبييض المناطق الداكنة

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة الخميرة لتبييض المناطق الداكنة