الطريقة الصحيحة لاستخدام الأعشاب لحرق الدهون وافضل الأوقات لتناولها

الكرش أحد أكبر المشاكل التي تواجه العديد وخاصة السيدات فهو يعطى مظهر غير محبب ولا تستطيع السيدة ارتداء ما تحب من الملابس وتشعر بالإحراج الشديد وتخاف معظم السيدات من إجراء عمليات التكميم للتخلص من الكرش والبعض يبحث عن طرق طبيعية للتخلص من الكرش وهذا ما يقدمه موقع ثقفني في مقالنا هذا.

القضاء على الكرش بدون مجهود

يمكن التخلص من الكرش بطرق طبيعية ومنها:

ورق ألكاري: تحتوي أوراق الكاري على مواد فعالة تساعد في الإسراع من إذابة دهون الكرش، تحضيره: تناول أوراق الكاري مباشرة كل صباح من 5-8 ورقات، وضع الكاري المطحون إلى وجبات الطعام، نقع ورق الكاري ليلة كاملة ويشرب هذا المنقوع.

القرفة: تساعد القرفة كثيرا في خسارة الوزن وخاصة دهون منطقة الكرش وذلك لأنها تحفز عملية الأيض وتسهل حرق الدهون، تحضيره: يغلى كوب من الماء ويوضع عليه مسحوق القرفة مع إضافة عصير الليمون ويحلى بعسل النحل.

الماء والليمون: أحد أكثر الوصفات المعروفة للتخلص من الكرش لأنها تسرع عملية الأيض بالجسم كما يساعد في تنشيط الكبد ويساعد الجسم في التخلص من السموم، تحضيره: يغلى كوب من الماء ويضاف إليه عصير ليمونه ويتم تحليته بالعسل الابيض ويشرب يوميا على الريق وينصح بشرب كوبين أو ثلاثة على مدار اليوم.

خل التفاح للتخسيس

يحتوى على مركبات حمضية تساعد في حرق ما يسمى بالدهون الحشوية لأنها تفرز بروتينات هامة تسهل هذه العملية، تحضيره: يغلى كوب من الماء ويضاف له ملعقة خل تفاح وملعقة عسل أبيض ويتم تناوله باستمرار.

عوامل يجب الحذر منها عند تناول هذه الوصفات