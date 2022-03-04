بسكوت البيضة الواحدة الاقتصادي 80 حبة بدون مضرب أو خلاط

بسكويت البيضة الواحدة، نحتاج في كثير من الاوقات الى وجود قطع الحلوى في المنزل خاصة عند وجود اطفال وسوف نتناول اليوم بسكويت اقتصادي وهش وسهل التحضيره فهو لا يستغرق سوى عشر دقائق فقط لتحضيره ولا يحتاج لكثير من المكونات بل انه يحتاج الى بيضة واحده لذلك تم تسميته باسم بسكويت البيضة الواحده وسوف يطلبه اطفالك دوما.

طريق عمل بسكويت البيضة الواحدة

المكونات

نصف كوب + معلقة كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب من السكر البودر.

بيضة واحدة.

ثلاثة اكواب ونصف دقيق أبيض.

معلقة كبيرة نشا ذرة.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

طريقة عمل بسكويت البيضة الواحدة الإقتصادي بسهولة