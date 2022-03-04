احذر تناول الشاى الأخضر على معدة فارغة يوميا توقف عنه فورا في هذه الحالات تعرض حياتك للخطر

يتناول الشاي الأخضر من يعانون من السمنة ومن يريدون الحفاظ على قوام مثالي وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة كما يزيد من معدل الأيض في جسم الإنسان ويحسن التمثيل الغذائي مما يجعل الشخص يفقد الوزن بسرعة ولكن أيضا له آثار سلبية وأضرار عند تناوله على معدة فارغة يوميا وهذا المقال سوف يتناول هذا الموضوع.

الآثار الجانبية لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة

على الرغم من تعدد فوائد الشاي الأخضر إلا أنه له العديد من الأضرار منها:

الجهاز الهضمي:المداومة على شرب الشاي على الريق ينتج عنه العفص الذي يسبب ارتجاع المريء والغثيان.

ينصح من يعاني القولون العصبي وارتفاع المرء بعدم تناوله.

هشاشة العظام:أكدت دراسات علمية أن الشاي الأخضر يحتوى على مواد تساعد في التخلص من الكلسيوم بالجسم تدريجيا.

لذلك أكد أن الشاي الأخضر يؤدى إلى هشاشة العظام.

الكبد:يحتوي الشاي الأخضر على مكون الكاتشين الذي يعتبر سموم الكبد وذلك عند الإفراط الشديد في تناول الشاي الأخضر خمسة أكواب أو أكثر يوميا.

ينصح من يعاني أي مشاكل بالكبد الكف عن تناول الشاي الأخضر أو تقليله إلى كوبين كحد أقصى يوميا.

نقص الحديد:مضادات الأكسدة و العفص الموجود في الشاي الأخضر يحول دون امتصاص الحديد ومن الممكن الإصابة بفقر الدم.

لذلك ينصح بشرب الشاي قبل وجبات الطعام أو بعد تناول الطعام بساعة حتى يمتص الجسم اليد الكافي من الطعام ويفضل عصير ليمونه لأنها تحتوى فيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الحديد.

قلة النوم والأرق من أحد أضرار الشاي الأخضر: