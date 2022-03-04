بطريقة صحية ومبتكرة أقلي البطاطس المقرمشة بدون ما تمتص نقطة زيت بطعم لذيذ

البطاطس يعد من أنواع الخضراوات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الناس فهو من الخضراوات المشهورة والمعروفة على مستوى العالم، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكثير من الأكلات بإستخدام البطاطس ومن ضمن هذه الأكلات هي كفتة البطاطس وصينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة وصينية البطاطس البيوريه والبطاطس المقلية وغير ذلك الكثير، ولكن الأكلة المحببة والمفضلة والتي يعشقها كل الأشخاص وبالتحديد الأطفال هي البطاطس المقلية حيث أن يتم تقديمها دائما بجانب الأكلات المشوية أو الوجبات السريعة أو الأكلات الشعبية وغيرهم، ففي هذا المقال يتم عمل البطاطس المقلية بطريقة صحية وبدون نقطة زيت.

مكونات البطاطس المقلية بدون زيت

كيلو واحد من البطاطس.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر.

رشة من الملح والكمون والكمية على حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت