أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاي المقرمش و السريع بأقل تكلفة بدون زبدة

بسكويت الشاي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير من الأمهات و السيدات وهذا بسبب أن الجميع يفضلون تناول قطع من البسكويت بجانب كوب من الشاي في الصباح و المساء، ولذلك نقوم بشراء أنواع عديدة من البسكويت لكي تقدمها لأفراد الأسرة أو إلى الضيوف و لكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا على تقديم وصفة و طريقة سهلة لعمل بسكويت الشاي من المنزل بأقل تكلفة.

مكونات بسكويت الشاي المقرمش

البسكويت من الوصفات التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فهو يتكون من مكونات بسيطة جدًا وايضا هذه الطريقة بسكويت الشاي اقتصادية جدًا، مكوناته هي:

4 أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

2 بيضة.

كوب من السكر البودر.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير بسكويت الشاي المقرمش

هناك العديد من أنواع البسكويت التي نقوم يبشرائها سواء كانت جاهزة من السوبر ماركت أو التي تتواجد في الأفران، ولكل نوع من البسكويت مذاق وطعم مختلف عن غيرة، ولكن يعد بسكويت الشاي المقرمش من ألذ أنواع هذا البسكويت فهو يقدم بجانب المشروبات الساخنة و الباردة، وسنقدم لكم طريقة غير مكلفة لتحضير بسكويت الشاي بدون زبدة والطريقة هي: