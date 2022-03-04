نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشاي المقرمش و السريع بأقل تكلفة بدون زبدة في المقال التالي
بسكويت الشاي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها عدد كبير من الأمهات و السيدات وهذا بسبب أن الجميع يفضلون تناول قطع من البسكويت بجانب كوب من الشاي في الصباح و المساء، ولذلك نقوم بشراء أنواع عديدة من البسكويت لكي تقدمها لأفراد الأسرة أو إلى الضيوف و لكننا من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا على تقديم وصفة و طريقة سهلة لعمل بسكويت الشاي من المنزل بأقل تكلفة.
مكونات بسكويت الشاي المقرمش
البسكويت من الوصفات التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة فهو يتكون من مكونات بسيطة جدًا وايضا هذه الطريقة بسكويت الشاي اقتصادية جدًا، مكوناته هي:
- 4 أكواب من الدقيق.
- كوب من الزيت.
- 2 بيضة.
- كوب من السكر البودر.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة من الكاكاو الخام.
طريقة تحضير بسكويت الشاي المقرمش
هناك العديد من أنواع البسكويت التي نقوم يبشرائها سواء كانت جاهزة من السوبر ماركت أو التي تتواجد في الأفران، ولكل نوع من البسكويت مذاق وطعم مختلف عن غيرة، ولكن يعد بسكويت الشاي المقرمش من ألذ أنواع هذا البسكويت فهو يقدم بجانب المشروبات الساخنة و الباردة، وسنقدم لكم طريقة غير مكلفة لتحضير بسكويت الشاي بدون زبدة والطريقة هي:
- نأتي ببوله كبيرة ونقوم بوضع 2 حبه من البيض و باكيت الفانيليا ثم نقوم بخفق البيض جيدًا مع الفانيليا حتى يصبح لونه فاتح تماماً لأن هذا يؤثر على لون البسكويت سيجعله فاتح.
- بعد ذلك نضيف كوب من السكر و نقلبه مع البيض حتى يبدأ في الذوبان ويختلط مع البيض تمامًا.
- بالتدريج نقوم بإضافة كوب الزيت على خليط البيض ونضيفه على شكل خيط رفيع مع التقليب المستمر لكي يمتزجا مع الخليط ويجعل البسكويت هش وناعم ومقرمش.
- بعد ذلك نضع رشة من الملح و ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلبهم مع المكونات.
- بالتدريج نضيف الدقيق مع التقليب باليد أو بالمضرب ونستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الدقيق، من الأفضل أن نقوم بنخل الدقيق قبل وضعه على خليط البسكويت لكى يجعله هشه.
- نبدأ الآن بعجن بسكويت الشاي حتى يختفي أثر الدقيق ويصبح عجينة لينة وطرية.
- نقسم العجينة إلى نصفين ونضيف على جزء منهم الكاكاو ونقلبه حتى يختفي أثر الكاكاو مع العجين.
- نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق لكى يسهل تشكيلها.
- نفرد عجينة البسكويت على سطح الرخامة بعد رشة القليل من الدقيق.
- نأتي بالقطاعة أو باستخدام كوب الماء ونعمل اشكال البسكويت.
- نحضر صينية الفرن ونوزع القليل من الزيت عليها، ونبدأ برص قطع بسكويت الشاي.
- بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة .
- يترك حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح في حدود 10 دقائق فقط.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يهدأ لكى لا يتكسر.
- يمكنك تزيين البسكويت بالصوص الشوكولاتة او بصوص الكراميل ثم يقدم إلى الطعام بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ