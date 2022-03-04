أسرع خلطة لتبييض البشرة وإزالة التصبغات طبيعياً بدون آثار جانبية، نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية رائعة لتفتيح البشرة بتأثير سريع للغاية ونتيجة فورية فور إزالتها بالماء، مع ملاحظة نتائج إضافية ممتازة على البشرة الدهنية بالذات خاصة بالنسبة للتصبغات والبقع. إليكي سيدتي الخليط الأخضر لتبييض البشرة للحصول على بشرة مثل بياض الثلج، هذا الخليط يقضي على التصبغات والبقع الداكنة ويبيض أيضاً المناطق الداكنة بالجسم، سنحتاج إلى الكرفس فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة؛ مما يمنح البشرة إشراقة ونضارة طبيعية ويجعلها تبدو أصغر سناً وبدون تجاعيد، كما نحتاج إلى الخيار فهو يفتح لون البشرة ويجعلها أكثر نعومة، كما يقضي على التصبغات بالمناطق الداكنة والسمراء.

أسرع خلطة لتبييض البشرة وإزالة التصبغات

المكونات اللازمة لإعداد وصفتنا اليوم هي:

حزمة صغيرة من الكرفس. ماء. قطعة خيار. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة من عصير الليمون الحامض. ملعقة من زيت اللوز.

نحضر حزمة الكرفس ونقطعها بعد غسلها جيداً بالماء، ثم نضع قطع الكرفس الصغيرة في الخلاط الكهربائي مع إضافة كوب صغير من الماء، بعدها نطحن الكرفس جيداً مع الماء وبعد الحصول على خليط سائل نقوم بتصفيته لإزالة بقايا الكرفس، ونحصل على عصير الكرفس ومن جانب آخر نأخذ قطعة الخيار ونقوم ببشرها باستعمال مبشرة ناعمة لنحصل على مبشور الخيار، ثم نقوم بتصفيته لنستخرج عصير الخيار ونقوم بإضافته إلى عصير الكرفس، ثم نمزج قليلاً وبعد ذلك نضع هذا المزيج في قدر مناسب مع إضافة النشا ونمزج جيداً ثم نضف عصير الليمون.

تفتيح لون البشرة وتقليل التجاعيد

نضع المكونات على نار هادئة مع التحريك المستمر دون توقف وعند الحصول على خليط كريمي نطفئ النار، ثم نسكب الخليط في وعاء ونتركه حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نضف إليه زيت اللوز ونمزج جيداً، ثم نحتفظ بالخليط في علبة نظيفة ونخزنه في الثلاجة لمدة 7 أيام. نظفي بشرتك جيداً قبل إستخدام هذا القناع وبعد ذلك طبقي الخليط على بشرة وجهك وعنقك، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء جيداً وبعد ذلك رطبي بشرتك بمرطبك اليومي، والنتيجة بشرة بيضاء وصافية من أول إستخدام ستختفي التصبغات والتجاعيد للأبد، ولافضل النتائج كرري هذا القناع مرتين في الأسبوع.