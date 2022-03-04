كريم سحري لتبييض البشرة وتوريد الخدود لبشرة خالية من عيوب البشرة في 3 أيام فقط 

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم سحري لتبييض البشرة وتوريد الخدود للحصول على بشرة صافية خالية من كل عيوب البشرة في 3 أيام فقط، تمتعي ببشرة صافية بدون تجاعيد أو تصبغات بإستخدام هذا الكريم السحري فهو يعمل على علاج حبوب الشباب ويمنع ظهور أي بقع داكنة ناتجة عن الحبوب، كما أنه يشد الجلد وبالتالي لا تظهر به أي تجاعيد عند التقدم في السن، وكذلك يرطب البشرة ويحافظ على نسبة الماء الموجودة بها ويمنع الجفاف، وله دور فعال في تبييض البشرة من أول إستخدام وتحضيره نحتاج إلى النشا والنشا من المواد الطبيعية التي لها أهمية كبيرة للبشرة في تفتيح البشرة و علاج العيوب.

كريم سحري لتبييض البشرة وتوريد الخدود

يتكون الكريم من العناصر التالية :

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ربع كوب من ماء الورد.

1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

احصلي على بشرة صافية خالية من كل عيوب البشرة

يعمل النشا على تقليل معدل إفراز مسام البشرة للدهون لاصحاب البشرة الدهنية وتعالج الحبوب وتقلل من الخطوط التعبيرية في البشرة، كما نحتاج إلى ماء الورد فهو من المرطبات الطبيعية للبشرة وخصوصاً في فصل الشتاء وينصح باستخدامها بشكل يومي لتقليل التعرض لجفاف البشرة، كما أنها مادة قابلة المسام وبالتالي تقلل من ظهور أي رؤوس سوداء في البشرة.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه على البشرة

في وعاء مناسب أضف النشا وماء الورد ثم اخلط المكونين معا حتى تذوب النشا بشكل جيد، وبعد ذلك اسكب هذا المزيج في إناء معدني ورفعه على نار هادئة مع تقليب المزيج باستمرار حتى يتغير القوام إلى كريمي، وبعد ذلك ضعه في وعاء حتى يهدأ وبعدها أضف إليه دقيق الأرز والعسل الأبيض ثم اخلط جيداً مع إضافة جل الألوفيرا وامزج مرة أخرى.

وعلى بشرة نظيفة طبقي هذا الخليط ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقة وبعد ذلك اتركي الكريم على بشرتك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف، وبعد أن يجف يتم فركه على البشرة من أجل التخلص من الخلايا الميتة الموجودة على البشرة، طبقي هذا الكريم يومياً حتى تحصل النتائج المرجوة ويمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية من الكريم في علبة زجاجية.