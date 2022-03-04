بخطوات بسيطة أعملي عجينة السمبوسة المحشية باللحمة المفرومة بطريقة صحية ولذيذة

تعتبر السمبوسة من ألذ أنواع المقبلات التي يعشقها جميع الناس وخاصة صغار السن فهي تعد من الأطباق الأساسية التي لابد من وجودها على السفرة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ولها قرمشة رائعة وتكون هشة جدا ومن الممكن أن نقوم بعملها مقلية على البوتاجاز أو يتم عملها في الفرن والطريقتين لهم مذاق جميل، ولكن السمبوسة المقلية تكون أحلى وألذ ولكن نجد عدد كبير من الأشخاص لا يمكنهم أن يتحملوا كمية الزيت التي تمتصها السمبوسة، ويمكننا أن نقوم بحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة ومن ضمنها هي حشوة اللحمة المفرومة فهي التي يحبها كل الناس.

مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة

باكيت واحد من عجينة السمبوسك.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة