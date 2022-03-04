نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك أكثر من 20 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بمنتهى السرعة من أهم الأمور والمهام المطبخية والتي تود كل ربة منزل أن تنجزها بمنتهى السرعة ومن دون أن يستهلك منها الأمر طول الوقت المتخذ حينما تقوم بتقشير الثوم بالطريقة العادية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول أهم وأشهر الحيل المطبخية والتي عن طريقها تجدين أفضل وأنسب طريقة لكِ تساعدكِ على إنجاز مهمة التقشير لأكبر كمية تتوفر لديك من الثوم ومحاولة تخرينها بأفضل الطرق لاستعمالها عند الحاجة وإليك عبر ما يلي ما يمكن اتباعه للحصول على الثوم مقشر سريعا.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

نقدم لك من خلال تلك الفقرات طرق تتسم بالإتاحة، وإمكانية التنفيذ والسهولة ومن دون أن يكون هناك استعانة بأي آلات مخصوصة فقط عليك الاستعانة ببعض الأدوات أو الوسائل بالمطبخ أو بعض المكونات التي تيسر من التقشير للثوم وأهم تلك الطرق ما يلي في تلك الفقرات.

تقشير الثوم بالملح

من أفضل الطرق وأكثرها سهولة لتقشير كمية وفيرة من الثوم والحصول عليها مقشرة وجاهزة على الاستعمال، ومن أهم الخطوات التي لا بد من اتباعها أن يتم فرك الثوم بين راحتي اليد مع القليل من الملح وهذا ما ييسر بشكل كبير من خطوة تقشيره.

طريقة الماء لتقشير الثوم

من الممكن أن تقومي بالتقشير للثوم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة نذكرها كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال الماء بوضعه في وعاء عميق ومناسب.

يتم تفكيك فصوص الثوم من بعضها، وتنقع بالاستعانة بالماء سواء ساخن و ماء بارد.

النقع لا يزيد عن الخمس دقائق فقط وبعدها تتم خطوة تصفية الثوم تماما من الماء.

يتم بعد ذلك استعمال الثوم بكل سهولة أو تخزينه بإحدى الطرق الملائمة.

طريقة الكيس البلاستيك لتقشير الثوم بسرعة

من الطرق الشهيرة هي تلك الطريقة والتي من الممكن أن نتبع بها الطريقة الآتية:

الخطوة الأول تكون بتفكيك فصوص لثوم تماما.

يوضع الثوم بعد ذلك في الكيس ويتم إحكام غلقه تماما.

بعد أن تتم خطوة غلق الكيس بما يحويه من فصوص الثوم يتم الطرق على الكيس بالسكين لنوع القشور بسهولة.

من المعروف أن التقشير الثوم يحتاج الي وقت كبير في تفصيصه لذا فهناك الكثير من السيدات التي تبحث عن طريقة سهلة يتم من خلالها تقشير الثوم بسرعة وبدون تعب لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طرق مختلفة يتم من خلالها تقشير الثوم بكل سهولة بدون تعب أو بذل أي مجهود حتي لو كانت كمية كبيرة.