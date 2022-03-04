طريقه تحضير البط المشوي بالثوم في الفرن مع شوربة البصل بالزبدة ألذيذة في المنزل بطريقه سهله كما تعد وجبه رئيسيه تقدم بجانب أطباق مختلفه من الارز أو السلطة حسب الرغبة وتختلف طرق التحضير للبط حسب كل منزل مثل تحضير البط بالبرتقال أو البط المحشي بالأرز.

المقادير المطلوبة لعمل البط المشوى بالثوم

بـــطه متوسطه الحجم.

بصل مقطع إلي قطع صغيره.

2 فص ثوم مفروم.

قرن فلفل حار حسب الرغبة.

2 ملعقه صغيره من زيت زيتون.

ورق لورا وحبهان.

مستكه.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقه صغيره من عسل النحل.

3 قرن فلفل اخضر مفروم.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من بابريكا.

ربع ملعقه صغيره من الشطه.

2 ملعقه كبيره من الزبدة أو السمنة.

عصير ليمون.

طريقة تحضير البط المشوى بالثوم

نبدأ بوضع حله كبيره علي النار ثم نضيف الماء حتي الغليان ثم نضيف كل من البــطه مع البصل والفلفل والبهارات وتترك على النار حتى الغليان.

نضيف رشه من الملح وتترك علي نار هادئه ثم ترفع من الماء وتصفي وتترك حتي تبرد وقبل أن يتم الطهي.

نحضر طبق كبير ونبدأ بخلط كل من الفلفل الأخضر أو الحار مع الثوم والفلفل الأسود والبابريكا والملح مع رشه صغيره من الشطه ونضيف الزيت مع السمن وعصير الليمون والعسل ونقلب جيدا.

نبدأ بتتبيل البطه جيدا من الداخل والخارج بالخليط ثم نحضر صينيه الفرن ونضع البطه ثم ندخل الصينية بالفرن لمده نصف ساعه تقريبا أو حتي يتم الطهي وعلي درجه حراره 180 درجه.

المقادير المطلوبة لعمل شوربة البصل بالزبدة

2 حبه من البصل المقطع.

3 ملاعق كبيره من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

خبز التوست مقطع.

2 كوب من مرق الدجاج.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

100 غرام من الجبن الموزاريلا.

طريقة تحضير شوربة البصل بالزبدة