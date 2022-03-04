سحر مفعول كريم بانثينول لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الغامقة حتى لو سواد الفحم

بعد كريم البانثينول من أفضل الكريمات المرطبة الموجودة بالصيدليات، فهو يستخدم في الحصول على بشرة نضرة ومرطبة وجعلها أكثر نعومة، فهو ملطف عام للبشرة ويساعد على تهدئة الجلد ويجدد خلايا الجلد وينشط الدورة الدموية ويحفز انتاج الكولاجين، وايضا بكم. البشرة من ظهور التجاعيد، وللحصول على أفضل النتائج يمكن خلط الكريم بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة وتقشير الجلد الميت من الجسم، سوف نقدم اليكم بعض الوصفات الطبيعية باستخدام البانثينول.

وصفة البانثينول والخيار

في وعاء نقوم بخلط ثمرة خيار مهروسة مع ملعقة كبيرة من كريم البانثينول وملعقة من النشا ونخلط المكونات تماماً.

نقوم بإضافة القليل من الكركم والقليل من عصير الليمون ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

يوضع الخليط على الجسم ويترك لمدة ٣٠ دقيقة.

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

وصفة البانثينول و فيتامين e

نقوم بخلط البانثينول مع كبسولة فيتامين(e) ثم نقوم بفرد هذا الخليط على الجسم ويترك لمدة ١٢ ساعة ويوضع عند النوم حتى الصباح ثم يغسل بالماء جيدا.

تكرر هذه الخلطة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

تساعد هذه الخلطة على تجديد خلايا البشرة وتجعل الجلد ناعم ومرطب.

وصفة البانثينول والنشا

في بولة صغيرة نقوم بوضع ملعقتين من النشا ثم نقوم بإضافة ملعقة من البانثينول ثم يضاف القليل من البطاطس المهروسة ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

بوضعه الخليط على. الجيم لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة البانثينول و كريم سبوتلس