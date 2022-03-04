بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا بيض بطعم مقرمش وهش جدا أحلي من بتاع الحلواني

البسكويت من الاكلات الخفيفة التي يفضلها الكثير حيث يمكن تناوله في الافطار مع الحليب الدافئ ويمكن ان يتم وضعه للاطفال كوجبة في المدرسة وهناك العديد من الطرق التي يمكن تحضير البسكويت بها, ولكن أكثر ما يبحث عنه ربات البيوت هو كيفية تحضير البسكويت في البيت بشكل اقتصادي دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي للشاي في البيت بسهولة والحصول على اكبر كمية من خلال نضف كيلو فقط من الدقيق.

مقادير تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي

نصف كيلو من الدقيق.

حبتان من البيض.

معلقة عسل أبيض.

ربع كوب زيت.

اربع ملاعق من اللبن.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة جوز هند مفروم.

معلقة فانيليا.

كيفية تحضير البسكويت الاقتصادي للشاي في البيت بسهولة

تجهيز البسكويت الاقتصادي في البيت يحتاج الي بعض الخطوات السهلة وينضج بشكل سريع جدا, والتي تتمثل في الاتي:-