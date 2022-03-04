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عمر شويل - جدة بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا بيض بطعم مقرمش وهش جدا أحلي من بتاع الحلواني - ثقفني
البسكويت من الاكلات الخفيفة التي يفضلها الكثير حيث يمكن تناوله في الافطار مع الحليب الدافئ ويمكن ان يتم وضعه للاطفال كوجبة في المدرسة وهناك العديد من الطرق التي يمكن تحضير البسكويت بها, ولكن أكثر ما يبحث عنه ربات البيوت هو كيفية تحضير البسكويت في البيت بشكل اقتصادي دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير البسكويت الاقتصادي للشاي في البيت بسهولة والحصول على اكبر كمية من خلال نضف كيلو فقط من الدقيق.
مقادير تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي
- نصف كيلو من الدقيق.
- حبتان من البيض.
- معلقة عسل أبيض.
- ربع كوب زيت.
- اربع ملاعق من اللبن.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة جوز هند مفروم.
- معلقة فانيليا.
كيفية تحضير البسكويت الاقتصادي للشاي في البيت بسهولة
تجهيز البسكويت الاقتصادي في البيت يحتاج الي بعض الخطوات السهلة وينضج بشكل سريع جدا, والتي تتمثل في الاتي:-
- نخلط البيض مع السكر والفانيليا وبعد ذلك يتم خفق الخليط بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ويصبح قوام الخليط ثقيل, ويجب ان تكون حرارة البيض نفس حرارة الغرفة.
- نضع اللبن ويجب ان يكون دافئ ونقلبه مع باقي المكونات ثم بالتدريج توضع الزيت مع التقليب وتضاف معلقة العسل الابيض.
- يخلط الدقيق بعد نخله جيدا مع البيكنج بودر وبعد ذلك يوضع رشة من الملح ويتم تقليبهم معا ويجب اختيار نوع دقيق خاص بالخبز للحصول على نتيجة جيدة, ويوضع على الخليط السائل وبقلب جيدا.
- يجب عجن الخليط لمدة خمس دقائق ويترك ساعة حتى يتخمر ويتضاعف كميته.
- بعد ذلك يتم تشكيل العجين حسب الرغبة, وترص في صينية ويترك مسافة بينهما ويوضع في الفرن ويترك نصف ساعة وبعد ان يصبح لونه ذهبي يتم اخراجه من الفرن, ويترك حتى يبرد, ويقدم مع الشاي, وهو غنى بالعناصر الغذائية فيمكن اعطاءة للاطفال كوجبة في المدارس.
- يتم حفظ البسكويت في علبة نظيفة محكمة الغلق ويجب الحرص على الا تصل اليه اي رطوية حتى لا يتكون عليها عفن.
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