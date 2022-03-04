نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي إن لم يبيض جسمك بأكمله من الاستعمال الأول تبييض وتفتيح البشرة 4 درجات بسرعة خارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يعاني الكثير من السيدات من بعض الاماكن الداكنة في الجسم والتي تكون جافة وشكلها غير محبب لذلك يسعي الكثير منهن الي البحث عن حل لتبيض الجسم وتوحيد لونه والتخلص من الاماكن الجافة مثل الاكواع والركب, وذلك من خلال مواد طبيعية موجودة في البيت ولا تسبب اي حساسية للجسم وهناك العديد من الوصفات بعضها فعال وبعضها لا يعطي اي نتيجة على الجسم, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل وصفة سحرية واستخدامها على الجسم للتفتيح بشكل فوري والتخلص من اي اماكن داكنة في الجسم وترطيب الجسم.

وصفة النشا السحرية للتبيض الفوري للجسم بشكل كامل

النشا من المواد التي لها العديد من الفوائد على الجلد ومن اهمها انها تعمل على تفتيح الجلد وتزيل اي اثار للحبوب في الجلد وتساعد هذه الوصفة في ترطيب الجسم بشكل عالى وتساعد في التخلص من سواد الركب والاكواع والتخلص من الجفاف الموجود في هذه المناطق من الجسم, كما انها مناسبة للاماكن الحساسة ولا تسبب التهاب للجلد في هذه المناطق, ويمكن تحضير هذه الوصفة كالتالي:-

يتم خلط معلقتين نشا مع كوب من ماء الورد ويقلب حتى تذوب النشا ويرفع الخليط على النار دقيقة حتى يصبح قوامه ثقيل.

يترك الخليط حتى يبرد ويضاف عليه ربع كوب عصير ليمون واربع ملاعق من الملح ومعلقة من الجليسرين الطبي وتقلب المكونات كلها معا وتفرد على الجسم.

تترك على الجلد حتى تجف وبعد ذلك يتم فركها على الجسم من كل اجزاؤه لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم شطف الجسم بماء بارد لقبص مسامه مرة اخري.

طريقة تفتيح الجسم بخلطة القهوة والملح الجبارة

تساعد هذه الخلطة في ازالة كل طبقات الجلد الميت من الجسم وتزيل الجلد المتشقق من الركبتين وتساعد في توحيد لون البشرة, ويتم عمل الوصفة بخلط معلقة من القهوة مع معلقة من الملح ومعلقة من السكر ومعلقة من زيت جوز الهند ومعلقتين من شاو الاستحمام وتقلب كلها ويتم فرك الجسم بالوصفة ربع ساعة وبعد ذلك يتم تدليك الوصفة على الجسم بالليفة ويشطف الجسم ويرطب.