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عمر شويل - جدة انجح طريقة لعمل البيتي فور الدايب في المنزل وبخطوات سهلة وطعم المحلات - ثقفني
البيتى فور من أجمل الحلويات المحبوبة والمميزة لدى الكثير من الناس، وخاصتًا لدى الاطفال، فهو يتم تناولها كنوع حلوى أساسي في الأعياد أو يمكن تقديمه كنوع من الحلويات اللذيذة في العزائم والمناسبات، ولذلك إذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل البيتي فور في ف نعرض لكي خطوات تحضيره في المنزل بكل سهولة، يمكنكم متابعة هذا المقال الان.
طريقة تحضير وإعداد البيتي فور في المنزل
يمكنك عمك اجمل بيتي فور بيتي لذيذ بخطوات بسيطة واضحة ومكونات متواجدة في كل منزل، والقيام بإعداده مثل الجاهز بالافضل ولذلك يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:
مكونات عمل البيتي فور
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- رشة ملح.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا.
- بيضتين كبار الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- خمس ملاعق من السكر الناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- كمية مناسبة من المربي للتزين.
- صوص شيكولاته للتزين.
طريقة التحضير
- احضري بولة غويطة، وقومي بوضع الزبدة ولابد أن تكون طريه حتى يتم خفقها بكل سهولة.
- اخفقي الزبدة جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي، حتى تصبح كريمية ناعمة تمامًا بدون اي تكتلات.
- قومي بعد ذلك بإضافة البيض مع الفانليا، وإعادة الخلط مرة أخرى جيدًا حتى يتم التجانس للمكونات.
- اضيفي اليها السكر واعيد الخلط جيدًا حتى يذوب السكر مع الخليط.
- اتركي هذا الخليط جانبًا.
- قومي بنخل الدقيق في بولة مناسبة.
- اضيفي إليه رشة الملح مع إضافة البيكنج باودر.
- قلبي هذه المكونات مع بعض.
- بعد الانتهاء قومي بإضافة خليط الدقيق إلى الخليط الآخر ولكن بشكل تدريجي مع الضرب والخلط حتى تتشكل عجينة متجانسة في النهاية.
- اعجني بيدك بعد ذلك جيدًا للحصول عل عجينة طريه ناعمه.
- اتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- قومي بعد ذلك بوضع جزء من العجينة في آلة تشكيل اللبيتي غور بالشكل المطلوب وحتى يتم عمل اشكال متساوية ليسهل عملية التزين.
- قومي بعمل كل الكمية التي تم تجهيزها، ورصها في صينية مناسبة الحجم.
- ادخلي الصينية بعد ذلك داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي البيتيفور حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
- اتركي البتي فور حتى يبرد بعد ذلك، ثم قومي بتزينه ولصقة اولًا بالمربي، ثم تزينه بالشيكولاته المميزة.
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