طريقة تحضير الكحك الناعم بالسمنة كعك العيد في المنزل

دائماً ما يصادف الكثير من المناسبات في المنزل بشكل شبه شهري على الأقل إما أن تكون مناسبات أعياد ميلاد أو بمناسبة نجاح وغيرهم من المناسبات السعيدة التي تحتاج إلى احتفال وعادةً ما يتم الاحتفال عن طريق شراء قالب من التورتة أو الحلويات في المنزل والاحتفال بها في جو عائلي، ولكن أن تمتلك بعض الأمهات قدرة مذهلة على الإبداع في تحضير الكيك والمعجنات والحلويات حيث تقوم بتحضيرها في المنزل هو من الأمور المحببة، ومع اقتراب عيد الفطر يتم تحضير الكثير من الأشياء التي ترتبط بتلك المناسبات مثل الكعك كما تتنوع أصناف الكعك ما بين حشوة الكعك بالملبن والعجوة وغيرهم من الأشياء المحببة والتي تختلف من منزل لآخر، وترغب الكثير من الأمهات بتحضير الكعك الناعم بسهولة في المنزل بنفسها بدلاً من شرائه جاهز لذلك يعتبر موضوع اليوم عن طريقة تحضير الكعك في المنزل بسهولة.

طريقة تحضير الكعك الناعم بالسمن

يعتبر شهر رمضان من الأشهر التي يتم التجهيز فيها للعبادة والصيام والتقرب من الله وفي ذات الوقت يعتبر من الأشهر التي تقوم الأمهات فيها بتكثيف الجهد لتحضير وتجهيز المعجنات بسبب اقتراب عيد الفطر والمرتبط بالكثير من الأشياء التي يتم تحضيرها طوال شهر رمضان سواء في المنزل أو فى المخابز الخاصة بذلك ومن الأشياء التي يعشقها الجميع.

مقادير التحضير:

مقدار كيلو جرام من الكعك.

كأس إلا ربع من اللبن.

ملعقتين كبيرتين من السمسم.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيس من البيكنج بودر.

مقدار 500 جرام من السمن.

رشة من ريحة الكعك.

سكر مطحون للتزيين.

طريقة التحضير: