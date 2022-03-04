طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكوارع في البيت خطوة بخطوة واحلي من المحلات

نقدم لكي في مطبخنا اليوم عزيزتي طريقة عمل الكوارع، والكوارع هي من الأكلات المشهورة في الوطن العربي، لطعمها الشهي واللذيذ، وتعتبر شوربة الكوارع من المقبلات التي يتم تقديمها في المطاعم، والكوارع هي أرجل العجل أو الخروف، تحتوي على العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم، وينصح بها الأطباء مرضى التهاب المفاصل والروماتيد، فهي مفيدة جدًا ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، فنقدمها لكي خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكوارع

عند شراء الكوارع يفضل شرائه نظيفة حتى لا تتعبي في تنظيفها في المنزل، وقبل استخدامها احرصي على غسلها جيدًا بالماء والملح والليمون ونقعها لمدة ساعة على الأقل قبل الاستخدام.

المقادير المطلوبة:

1 كارع.

1 حبة من البصل المقطع.

2 فص ثوم.

2 حبة من الطماطم المقطعة.

2 حبة من الجزر.

3 حبات حبهان.

3 أوراق من اللورا.

روزماري.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من السمن البلدي.

2 لتر من الماء.

طريقة التحضير:

احضري حلة متوسطة الحجم وارفعيها على النار وضعي ملعقة السمنة حتى تسخن.

ضعي الكارع ويفضل أن يكون مقطع ثم ضيفي إليه البصل والطماطم والجزر المقطعين وقلبي المكونات مع بعضها.

ضيفي الروزماري وورق اللورا والحبهان ورشة من البهارات السبعة.

اتركي الكارع على النار لمدة 15 دقيقة ثم ضيفي 2 لتر من الماء الساخن واتركيه حتى يغلي.

ضيفي الملح والفلفل الأسود ثم قومي بتهدئة النار واتركيها حتى تنضج لمدة ساعة أو أكثر.

قدميها مع الفتة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل فتة الكوارع

تقدم الفتة مع اللحمة المسلوقة أو مع الكوارع وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وهي كالآتي:

المقادير المطلوبة:

2 كوب من الأرز المصري.

2 كوب من الماء.

3 أرغفة من الخبز البلدي.

4 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

1 كوب من شوربة الكوارع.

طريقة التحضير: