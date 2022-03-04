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عمر شويل - جدة طريقة عمل تشيز كيك بالبسبوسة اللذيذ بكل سهولة في البيت - ثقفني
يعتبر التشيز كيك من أنواع الحلويات اليويانية، التي انتشرت في جميع دول العالم، فهو عبارة عن عدة طبقات بنكهات مختلفة ومواد مختلفة ومتعددة، كالبسبوسة أو البسكويت المطحون أو الكيك وطبقة من الكريمة والجبن، وحيث أنه يتم تقديمه وهو بارداً، كما أن من الحلويات المحببة لدى الأطفال بشكل كبيرويقبل على تناوله الكثير، كما يمكن تحضير التشيز كيك بأنواع متعددة ومختلفة من الفاكهة كالفراولة أو الكرز وغيرها من الكثير من الفواكه، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تشيز كيك بوصفة جديدة وفريدة من نوعها وهي تشيز كيك بالبسبوسة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل التشيز كيك بالبسبوسة
المكونات:
- عبوة واحدة من البسكويت ديجاستيف المطحون.
- قطعة واحدة من الزبدة الصغيرة.
- علبة واحدة من الزبادي.
- علبة واحدة من القشدة.
- ربع كوب من الحليب البودرة.
- ربع كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- ثلاث قطع من الجبنة الكيري.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- نصف كوب من السميد.
مكونات الشربات:
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقة صغيرة من ماء ورد.
- عصير واحدة حبة ليمون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار قوالب الكب كيك وادهني قوالب الكب كيك بالقليل من الزبدة ثم قومي بخلط البسكويت مع الزبدة في وعاء مناسب واخلطيهم جيداً ثم وزعيهم في قوالب الكب كيك كطبقة اولى.
- الخطوة الخطوة الثانية قومي بإحضار الخلاط الكهربائي واخلطي فيه الزبادي مع الحليب البودرة ثم بعد ذلك يضاف إليهم السكر والجبن الكيري واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض ثم ضيفي المزيج على طبقة البسكويت في قوالب الكب كيك ثم قومي بإدخال القوالب إلى الفرن لمدة عشر دقائق.
- الخطوة الثالثة في الخلاط الكهربائي قومي بخلط القشدة مع السكر ثم بعد ذلك يضاف إليهم الزيت مع البيض والبيكنج باودر والفانيليا ثم اخفقي المزيج جيداً وبعد ذلك ضيفي إليهم السميد واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض ثم اسكبي المزيج فوق طبقة التشيز.
- الخطوة الرابعة قومي بإدخال القوالب إلى الفرن مرة أخرى على درجة حرارة منخفضة حتى يحمر الوجه ثم بعد ذلك أخرجي القوالب من الفرن واسكبي على تشيز البسبوسة الشربات ثم بعد ذلك زينيها بالفستق الحلبي.
- الخطوة الخامسة ابدائي في تحضير الشربات من خلال أحضار قدر على النار ثم ضيفي السكر مع الماء ويضاف إليهم عصير الليمون وماء الزهر واتركي المزيج ليغلي على النار ثم اسكبي الشربات على تشيز البسبوسة.
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