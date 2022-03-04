لو عندك كوب سكر أعملي غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط في 10 دقائق بطعم يجنن زي المحلات بالظبط

غزل البنات من الحلويات المفضلة لدي جميع الاطفال ودائما ما يتم شراؤها للاطفال من المحلات وذلك لانه يتم تحضيرها باستخدام ماكينة خاصة, ولكن تضيف المحلات لها نسبة من المواد الحافظة, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لتحضير غزل البنات في البيت ولكن دون استخدام ماكينة والحصول على نتيجة جيدة و دون اضافة مواد حافظة مضرة عليها للحفاظ على صحة الاطفال, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير غزل البنات في البيت بسهولة باستخدام كوب واحد فقط من السكر ودون الحاجة الي اي ماكينة خاصة.

كيفية تحضير غزل البنات في البيت بكوب سكر دون ماكينة

غزل البنات من الحلويات المرتبطة بفترة الطفولة ويحبها عدد كبير ولتحضيرها في البيت يجب اتباع الخطوات التالية:-

في وعاء على نار هادئة يتم وضع كوب من السكر ويضاف عليه نصف كوب من الماء.

يقلب الحليط حتى يذوب السكر ويترك على النار حتى يصبح قوامه ثقيل.

يقلب الحليط حتى يذوب السكر ويترك على النار حتى يصبح قوامه ثقيل. يضاف على الخليط معلقة من الفانيليا ونقطة من اي لون طعام مفضل, ويقلب كل المكونات معا.

يرفع الخليط من النار وباستخدام معلقة خشب يتم تقليب الخليط في حركات دائرية بشكل سريع.

مع التقليب ستتكون خطوط من حلوي غزل البنات وبعد ذلك يتم تقديمها على العصيان الخشبية.

ما هي الاضرار التي تنتج من تناول غزل البنات بافراط

غزل البنات هي حلوي شعبية يتم تحضيرها من السكر والوان الطعام ويحبها الاطفال والكبار, ولكن تناول غزل البنات بكميات كبيرة له اضرار كبيرة ومن هذه الاضرار الاتي:-