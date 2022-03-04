طريقة عمل مكرونة بالبشاميل على أصولها في البيت

تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الوجبات والأطعمة المفضلة لدى كثيراً من الأشخاص ويقبل على تناولها الجميع، كما أنها تتميز بأنها وجبة شهيرة وشهية ومذاقها رائع ورائحة مختلف وجميلة، وحيث أن المكرونة البشاميل منتشرة بشكل كبير في العالم العربي والغربي، وذلك نظراً لطعمها اللذيذ والشهي وسهولة وسرعة تحضيرها، وحيث يمكن إعدادها بطرق كثيرة ومتنوعة في البيت، وسنذكر لك سيدتي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وشهية ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات:

نصف كيلو جرام من المكرونة المقصوصة .

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم .

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق .

لتر من الحليب .

ملعقة كبيرة من السمن أو زبد .

أثنين ملعقة كبيرة من الجبن المبشور المشكل .

طريقة التحضير :