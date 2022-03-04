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عمر شويل - جدة أعملي بسكويت الاوريو الأصلي بحشو الكريمة في 10 دقائق - ثقفني
يعتبر بسكويت الأوريو من أشهى وأشهر أنواع بسكويت الذي يكثر شراءه من المحلات إليك طريقة تحضير وصفة بسكويت الأوريو الأصلية في منزلك البسكويت المحشو بالكريمة ويدخل في صناعة العديد من حلويات، نظراً لطعمه اللذيذ التي يعشقه الأطفال والكبار، ويتميز بسكويت الاوريو الأصلي بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الاوريو الأصلي الشهي بطريقة مضمونة ومعروفة في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الاوريو الاصلي
المكونات:
- نصف كوب من الكاكاو الخام غير محلى.
- كوب وربع من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب واحد من السكر.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر .
مكونات كريمة الحشو:
- ربع كوب من الزبدة.
- ربع كوب من الشورتنج النباتي.
- كوب وثلث من السكر البودرة.
- ملعقة واحد صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي ابدائي في تحضير البسكويت من خلال إحضار إناء عميق ثم اخلطي الدقيق مع الكاكاو ويضاف إليهم البيكنج بودر مع الملح واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار المضرب الكهربي ثم اخفقي الزبدة على سرعة عالية لمدة دقيقة حتى تكتسب الملمس الكريمي الخفيف ثم بعد ذلك يضاف السكر للزبدة مع تبديل سرعة الخفق لسرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم يضاف إليهم البيض والفانيليا مع استمرار الخفق لمدة دقيقة أخرى.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة المكونات الجافة لخليط الزبدة مع التقليب بالملعقة حتى تتجانس المكونات سوياً وتتماسك العجينة ثم تغطى العجينة بغطاء بلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 درجة ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم توضع ورقة خبز على صينية وابدائي في تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم تضغط على الكرات باليد لتأخذ الشكل الدائري ثم رصي كرات الأوريو في الصينية ويترك البسكويت في الفرن لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 دقائق وبعد ذلك يترك الأوريو ليبرد تماماً قبل الحشو بالكريمة.
- الخطوة الخامسة قومي بتحضير الكريمة من خلال خفق الزبدة مع الشورتنج حتى الحصول على ملمس كريمي ثم بعد تضاف الفانيليا مع السكر البودرة للزبدة مع استمرار في الخفق ثم توضع الكريمة بمقدار ملعقة كبيرة بين كل كرة من الأوريو مع الضغط عليها باليد وبعد ذلك أصبح بسكويت الاوريو جاهزاً للتقديم.
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