أعملي بسكويت الاوريو الأصلي بحشو الكريمة في 10 دقائق

يعتبر بسكويت الأوريو من أشهى وأشهر أنواع بسكويت الذي يكثر شراءه من المحلات إليك طريقة تحضير وصفة بسكويت الأوريو الأصلية في منزلك البسكويت المحشو بالكريمة ويدخل في صناعة العديد من حلويات، نظراً لطعمه اللذيذ التي يعشقه الأطفال والكبار، ويتميز بسكويت الاوريو الأصلي بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الاوريو الأصلي الشهي بطريقة مضمونة ومعروفة في البيت بمذاق مختلف وبأسهل الطرق من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الاوريو الاصلي

المكونات:

نصف كوب من الكاكاو الخام غير محلى .

كوب وربع من الدقيق .

ربع ملعقة صغيرة من الملح .

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة .

كوب واحد من السكر .

عدد بيضة واحدة .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق بيكنج بودر .

مكونات كريمة الحشو :

ربع كوب من الزبدة .

ربع كوب من الشورتنج النباتي .

كوب وثلث من السكر البودرة.

ملعقة واحد صغيرة من الفانيليا .

طريقة التحضير :