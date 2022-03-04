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عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريقة لتحضير أحلى فطير شرقى بعجينة الفطير المشلتت السريعة المورقة و الطرية - ثقفني
الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت من أكثر الوصفات السريعة التي يتم تناولها في المساء كوجبة عشاء كما أنها تصلح أن تكون وجبة غذاء وهذا لأنها من الوصفات السريعة والشهية جداً كما أنها من الوجبات المغذية حيث يمكنك إضافة الحشوات المتوفرة في مطبخ أو التي يفضلها ابناءك، وسنقدم لكم طريقة تحضير الفطير الشرقي بعجينة الفطير المشلتت لكى تتذوقي احلى واطعم عجينة الفطير ستحصلين على عجينة مورقة وهشة وخفيفة مثل الجاهزة وأحلى بكثير.
مقادير الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت
هذه الطريقة لعمل الفطير الشرقي لن تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا وطريقة سريعة جدًا وسنبدأ في تقديم المكونات وهي:
- نصف كيلو من الدقيق.
- 2 معالق كبيرة من السكر.
- معلقه صغيره من الملح.
- ماء دافئ حسب احتياج الدقيق.
- ربع كوب من الزبدة لفرد العجينة.
الحشوات
- سوسيس مقطع مكعبات او اي حشو متوفر.
- جبنة موتزاريلا.
- ميكس جبن.
- فلفل أخضر مقطع شرائح صغيرة.
- طماطم بدون بذر مقطعة مكعبات صغيرة.
- زيتون اسود او اخضر.
- 3 معالق كبيرة من الكاتشب.
- رشه من الزعتر الناشف.
طريقة تحضير الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت
- نجهز أولاً العجينة نأتي بوعاء كبير ونضع الدقيق و الملح و السكر ونخلطهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ على الدقيق مع العجن المستمر حتى يمتزجا المكونات ويكتفي العجينة من الماء.
- ثم نبدأ بعجن عجينة الفطائر حتى تصبح لينة نقسم العجينة إلى 4 كور متساوية الحجم.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بفرد كل قطعة من العجينة على حدي.
- نفرد طبقة من الزبدة على كل قطع العجينة.
- ثم نأتي بصينية الفرن ونوزع القليل من الزبدة داخل الصينية.
- نضع طبقة من قطع العجينة في الصينية ونوزع القليل من الجبنه الميكس و الجبنة الموتزاريلا.
- بعد ذلك نقوم بوضع بفرد العجينة على طبقة الجبنة ونوزع القليل من الزبدة و نوزع القليل من الجبن الميكس و الجبنة الموتزاريلا والزيتون وقطع السوسيس.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية العجينة.
- نضع على وجه العجينة الكاتشب و الجبن الميكس و الجبنة الموتزاريلا.
- بعد ذلك نقوم بوضع رشة من الزعتر على وجه الفطيرة الشرقية لكي تأخذ رائحة جذابة.
- ندخل صينية الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى تتحمر من الجوانب.
- لابد من متابعة الفطير الشرقي في الفرن بين الحين والآخر لكى لا يحترق لانه سريع التسوية جدًا.
- نشعل الشواية اخر دقيقتين لكي تسيح الجبن وتأخذ لون ذهبي.
- نخرجها من الفرن ونقوم بتغطيتها بطبق كبير أو قطعة من القماش حتى تهدأ هذه الخطوه ستجعل الفطيرة طرية.
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها و تقدم إلى الطعام بجانب الصوصات والبطاطس المقلية و بالصحة والهنا.
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