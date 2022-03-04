أسرع وأسهل طريقة لتحضير أحلى فطير شرقى بعجينة الفطير المشلتت السريعة المورقة و الطرية

الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت من أكثر الوصفات السريعة التي يتم تناولها في المساء كوجبة عشاء كما أنها تصلح أن تكون وجبة غذاء وهذا لأنها من الوصفات السريعة والشهية جداً كما أنها من الوجبات المغذية حيث يمكنك إضافة الحشوات المتوفرة في مطبخ أو التي يفضلها ابناءك، وسنقدم لكم طريقة تحضير الفطير الشرقي بعجينة الفطير المشلتت لكى تتذوقي احلى واطعم عجينة الفطير ستحصلين على عجينة مورقة وهشة وخفيفة مثل الجاهزة وأحلى بكثير.

مقادير الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت

هذه الطريقة لعمل الفطير الشرقي لن تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا وطريقة سريعة جدًا وسنبدأ في تقديم المكونات وهي:

نصف كيلو من الدقيق.

2 معالق كبيرة من السكر.

معلقه صغيره من الملح.

ماء دافئ حسب احتياج الدقيق.

ربع كوب من الزبدة لفرد العجينة.

الحشوات

سوسيس مقطع مكعبات او اي حشو متوفر.

جبنة موتزاريلا.

ميكس جبن.

فلفل أخضر مقطع شرائح صغيرة.

طماطم بدون بذر مقطعة مكعبات صغيرة.

زيتون اسود او اخضر.

3 معالق كبيرة من الكاتشب.

رشه من الزعتر الناشف.

طريقة تحضير الفطير الشرقى بعجينة الفطير المشلتت