بطريقة المحلات.. حضري البسبوسة المرملة بالزبادي في البيت بمقادير ناجحة 100%

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعد البسبوسة أو حلوى السميد من ألذ أنواع الحلويات الشرقية التي تشتهر بها العديد من الدول العربية وارتبط تقديمها بالعديد من الأعياد والمناسبات خاصة فى شهر رمضان المبارك بعد وجبة الإفطار للزوار والأقارب أو يتم التهادى بها، وتتعدد طرق إعداد وتزيين البسبوسة من بلد لأخر فهناك من يقدمها بالقشطة أو جوز الهند والمكسرات أو الزبادي وهناك من يحب إضافة ماء الورد لها مثل المطبخ الفلسطيني، وهناك من يرغب فى إعدادها بحشوة التمر مثلما تقدم فى دولة البحرين واليمن ولكلا منها مذاقه المختلف والمميز،وأهم ما يميز البسبوسة أنها سهلة التحضير وبسيطة التكاليف يمكن لأي سيدة إعدادها فى المنزل وتقديمها للعائلة ساخنة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي على طريقة أشهر محلات الحلويات الشرقية بمذاق رائع مثل الجاهز تماما.

طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي

2 كوب زبادي.

كوب سمن.

كوب سكر.

3 أكواب دقيق بسبوسة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة دقيق أبيض.

5 ملاعق صغيرة حليب.

2 ملعقة عسل أبيض.

مقادير الشربات:

3 كوب ماء.

2 كوب سكر.

عصير نصف ليمونه.

فانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة بالزبادي

احضري وعاء اخلطي به دقيق البسبوسة والبيكنج بودر والفانيليا والسكر والدقيق الأبيض وقلبي المكونات باليد حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي السمن والعسل الأبيض وقومى بفرك المكونات باليد حتى تغطى السمن جميع الخليط.

أضيفي الزبادي إلى الخليط وامزجي المكونات معا ثم أضيفي الحليب تدريجيا مع العجن حتى تحصلي على قوام عجين متماسك.

ادهني صينية فرن بالزبدة واسكبي بها خليط البسبوسة ووزعيه بشكل متساوي.

ادخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 180 درجة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

اسكبي الشربات الساخن على البسبوسة بعد إخراجها من الفرن مباشرة.

قطعي البسبوسة وضعيها فى أطباق التقديم.

خطوات تحضير الشربات الثقيلة