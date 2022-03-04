أسهل طريقة لتحضير الأرز المعمر علي اصولة بطعم وريحة لاتقاوم بأبسط طريقة

الأرز المعمر المالح من أشهى وأحلى الوصفات المصرية القديمة التي يتم تحضيرها في القرى والأرياف فهي وجبة مصرية شهيرة جداً، تتميز بطعمها المختلف عن الوجبات الأخرى كما أنه من أكثر الوجبات المغذية جداً لأنها تحتوي على النشويات وهو الأرز و الحليب و القشطة ويمكنك إضافة بروتين من اللحم أو الفراخ، كما أنه يتميز بطعمه الكريمي و رائحته التي لا تقاوم، ولكي تستطيع تحضيره بالطعم الفلاحي الكريمي لابد من تحضيره بالطريقة الصحيحة وسنقدم لكم طريقة عمل الارز المعمر المالح على أصولة.

مقادير الارز المعمر المالح

الارز المعمر المالح لا يحتاج الكثير من المكونات فهو وجبة مغذية واقتصادية جدًا و المكونات هي:

2 كوب من الأرز المصري المغسول والمصفى.

3 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة

3 ملعقة كبيرة قشطة او وش الحليب.

2 ملعقة من السمن.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة الارز المعمر المالح