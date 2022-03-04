نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صوص الشيكولاته الداكنة والبيضاء في البيت.. لن تشتريه بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشيكولاتة، يعد صوص الشيكولاتة من أهم الأساسيات التي تدخل فى إعداد الأنواع المختلفة من الحلوى مثل التورت والجاتوهات والمعجنات وغيرها، حيث يضيف لها مذاق لذيذ ورائع يجعل منها حلوى مميزة، ويمكنك تحضير صوص الشيكولاتة بكل سهولة فى مطبخك فى أسرع وقت وبجودة مثل الجاهز تماما بأقل التكاليف بدلا من القيام بشرائه، إليك طريقة عمل صوص الشيكولاتة المميز في البيت.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الداكنة

المقادير:

كوب إلا ربع حليب.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

خطوات تحضير صوص الشيكولاته

ضعي الحليب والسكر والكاكاو وعاء الخلاط الكهربائى واخفقي المكونات معا حتى تندمج مع بعضها.

أضيفي الزيت من فتحة غطاء الخلاط الكهربائى تدريجيا دون أن توقفي الخفق.

استمري فى خفق المكونات حتى تحصلي على قوام صوص الشيكولاتة المناسب.

بذلك تكوني انتهيتى من إعداد صوص الشيكولاتة وتستطيعي استخدامه فى تزيين وحشو الحلويات.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة البيضاء

المقادير:

ربع كوب حليب بودر.

نصف كوب سكر.

نصف كوب حليب بارد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت.

خطوات تحضير صوص الشيكولاته البيضاء

ضعي السكر والحليب البودر والحليب السائل والفانيليا فى وعاء الخلاط الكهربائى واخفقي المكونات معا حتى تتجانس.

أضيفي الزيت بشكل تدريجي من فتحة الخلاط الكهربائي دون أن توقفي الخفق.

استمري فى خفق المكونات حتى تحصلي على قوام صوص الشيكولاتة البيضاء المناسب.

طريقة عمل صوص النوتيلا الأصلي

المقادير:

كوب حليب.

كوب حليب مكثف محلى.

كوب زيت.

ثلث كوب كاكاو خام.

نصف كوب بندق مقشر ومحمص.

خطوات تحضير شيكولاته النوتيلا في البيت



قومى بطحن البندق ونصف كوب من الزيت فى وعاء المطحنة الكهربائية حتى يتم طحن البندق تماما.

ثم ضعي مزيج البندق فى وعاء الخلاط الكهربائى وأضيفي له الحليب والكاكاو والحليب المكثف ونصف كوب من الزيت وقومى بخفق المكونات جيدا معا.

استمري فى الخفق حتى تحصلي على القوام المناسب والمفضل إليكي وحتى يكون ناعم وكريمي للغاية.

يمكنك الاحتفاظ بصوص النوتيلا فى برطمان نظيف وجاف ويتم وضعه فى الثلاجة لحين استخدامه.

وكانت هذه أفضل طرق لعمل أنواع صوص الشيكولاته المختلفة جربيها الآن وأسعدي بها أطفلك حيث يمكن استخدام النوتيلا فى عمل السندوتشات، ويمكن استخدام الصوص سواء كان الأبيض أو الداكن في عمل حشوات متنوعة للكيك ولمختلف أنواع الحلويات مثل الدونتس، والمولتو، وأيضاَ يمكن تزيين الكنافة أو البسبوسة أو كرات لقيمات القاضي بها.