الاكلير الفرنسي محشي بالكاسترد وغطسان في الشيكولاتة بحرفية كبرى المحلات في المنزل

يعد الأكلير من الوجبات الشهية التي لديها مذاق شهي كما أنها محببة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بنكهات متعددة وفي نفس الوقت فهي دسمة ويتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة وفيما يلي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الأكلير في المنزل.

خطوات تحضير الأكلير في المنزل

يتم تحضير الأكلير في المنزل بكل سهولة مع العلم أن المقادير متواجدة في المطبخ بصورة دائمة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير الأكلير.

مكونات الاكلير الفرنسي

كأس من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات. رشة صغيرة من الملح الناعم. كأس من المياه الفاترة. إصبع من الزبدة الطرية. ربع كأس من السكر الأبيض. أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. صفار بيضة واحدة. ملعقة من الفانيليا السائلة. كأسان من الكاسترد أو الفراولة أو الشوكولاتة من أجل الحشو. شوكولاتة مذابة لتزيين الوجه.

خطوات تحضير الأكلير في المنزل

يتم تحضير الأكلير بخطوات بسيطة للغاية دون أي تكلفة فتهتم الأمهات بتقديم مأكولات جديدة لأطفالها وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الأكلير في المنزل.

طريقة تحضير الاكلير في المنزل

يتم الحصول على إناء عميق ويتم نخل فيه كلًا من الدقيق والملح. يتم الحصول على إناء صغير ثم يتم رفعه على النار الهادئة ويتم وضع فيه كأس من المياه وأصبع الزبدة ثم يتم إضافة السكر ويتم ترك الخليط على النار لحين الذوبان. يتم بعد ذلك إضافة الطحين إلى الخليط السابق مع التقليب لحين أن تختفي التكتلات وبشكل نهائي ثم يتم رفعه على النار مع الاستمرار في التقليب لمدة دقيقتين. يتم إضافة البيض إلى الخليط بصورة تدريجية ثم يتم الخلط مع إضافة صفار البيض ويتم الخلط ثم يتم وضع في كيس التزيين. بعد ذلك يتم عصر الكيس ويتم عمل أصابح في سطح الصينية مع الحرص على جعلهم متباعدين عن بعضهم البعض قبل دخولهم الفرن. بعد ما يتم الانتهاء من الكمية بأكملها يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وتركها لمدة عشرة دقائق. يتم خفض درجة الحرارة ثم يتم تركه لمدة خمسة وعشرين دقيقة. يتم إخراجها من الصينية ثم يتم تركها لحين أن تبرد تماماً. يتم الحصول على كل حبة ثم يتم فتحها من الجانب عن طريق استخدام سكينة أو مقص أفضل. يتم وضع الحشو بها سواء كان الحشو مربى الفراولة أو كاسترد أو كريمة أو شيكولاتة ويتم تغطيتها بالشوكولاتة من الخارج. يدخل الاكلير الثلاجة ساعة على الأقل قبل التقديم ويقدم بألف هنا.

مكونات حشو الاكلير