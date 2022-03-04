نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مضمونة” وصفة سورية تبييض الوجه والرقبة واليدين في يوم لبشرة خالية من العيوب مع خلطات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الوجه في ساعة باستخدام الوصفات الطبيعية تلك أفضل الطرق التي تمنحك بيضاء وصفاء للبشرة واضح من اول استعمال، حيث تتكون الخلطات الطبيعية من مواد طبيعية آمنة على الجسم والبشرة بشكل عام، ولذلك تعد من أقوي الطرق التي تعطيكي نتيجة سريعة في تبييض الوجه والرقبة واليدين، وبالسطور التالية ومن هلال موقعنا ثقفني نتعرف معا على مجموعة من الخلطات لتبييض الوجه في يومين.

خلطات لتبييض الوجه في يومين

يمكن استعمال النشا كمقشر للوجه كونه يقوم بفاعلية على تقشير الطبقة الميتة من على سطح الجلد، تلك الطبقة التي نجدها مليئة بالبثور والبقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب.

المكونات

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من عصير الليمون.

الطريقة

في وعاء صغير بلاستيكي يتم خلط المكونان معا جيدا جدا لدقيقة حتي تحصلين على خليط متجانس سميك. يوزع الماسك على الوجه والرقبة بالتساوي. يترك لمدة 30 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

طرق تفتيح البشرة بسرعة

مع وصفة ماء الأرز ستتمتعي ببشرة نقية نضرة بدون عيوب، فيعمل ماء الأرز على تبييض البشرة في وقت قصير من استعمال الوصفة، وذلك يرجع لخصائص ماء الأرز المتعددة التي تفيد البشرة منها احتوائه على فيتامين بي وسي واي بجانب المعادن والأحماض الامنية الأخري.

المكونات.

ربع كوب من الأرز.

الطريقة

عليكي بنقع كمية الأرز في كوب من الماء لمدة ثلاثة ساعة ثم يحرك الأرز ويصفي. خذي مستخلص ماء الأرز وضعيه في برطمان أو علبة محكمة الغلق. يوزع منه كمية على الوجه ويترك حتي مرور 30 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

وصفة لتبييض الوجه مرتين

تعتبر خلطة الحليب وماء الورد وعصير الليمون، فلكل مكون يعمل على تبييض البشرة وازالة البثور والنمش والبقع الظاهر على الوجه.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة مبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

الطريقة