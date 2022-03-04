بحفنة من القرنفل تخلصي من الشيب والشعر الأبيض إلى الأبد خلال أسبوع من الاستخدام

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب، القرنفل له العديد من الفوائد الصحية والجمالية المتعددة، فهو نبات عشبي مميز يشبه عيدان الخشب والذي يتمتع برائحة عطرية قوية ونفاذة ومذاق مر قليلاً، والقرنفل له العديد من الاستخدامات الطبية في صناعة الأدوية والعلاجات البديلة في تسكين الآلام وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف آلام الرأس والعظام والأسنان، وفوق كل هذا فإن القرنفل يتمتع بفوائد جمالية لتعزيز صحة البشرة والشعر، منها صبغ الحواجب وتلوين الشعر والتخلص من مشكلة الشيب المبكر لاحتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الضرورية التي يحتاجها الشعر.

وصفة القرنفل للتخلص من الشيب

هناك أكثر من وصفة طبيعية من استخدام القرنفل يمكن اللجوء إليها لتغطية الشيب والقضاء عليه بشكل تدريجي، حيث يحتوي القرنفل على مجموعة من الزيوت الطيارة والمركبات الطبيعية التي تساهم في تحفيز خلايا الشعر على النمو وإفراز لون الشعر الطبيعي واستعادته، ومن خلال ما يلي أقوى وصفة من القرنفل للتخلص من الشيب المبكر:

خلط نصف كوب من زيت القرنفل في بولة متوسطة الحجم مع ربع كوب من زيت السمسم.

إضافة ربع كوب من زيت الخردل مع ربع كوب من زيت الزيتون ثم تمزج الزيوت مع بعضها جيداً.

إضافة كوب من الكريم المرطب إلى خليط الزيوت مع الاستمرار في التقليب للحصول على قوام كريمي متجانس.

الاحتفاظ بالخليط في علبة كريم صغيرة، ثم يتم دهن الشعر بالمزيج والتركيز على مناطق الشعر المصابة بالشيب.

ترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين قبل أن يشطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

وصفة القرنفل وجوز الهند لاخفاء الشيب

كما يمكن استخدام كميات مناسبة من زيت القرنفل وزيت جوز الهند لإخفاء خصلات الشعر المصابة بالشيب المبكر وتوقف تكاثره، وذلك من خلال خلط الزيوت مع بعضها ثم يتم تدليك فروة الرأس بالخليط، ويترك لمدة ثلاث ساعات، مع ضرورة لف الشعر بفوطة دافئة ثم يغسل الشعر بالبلسم والماء الدافئ، ومع التكرار الأسبوعي لهذه الطريقة سوف تلاحظين الفرق فى اختفاء لون الشعر الأبيض واستعادة لونه الطبيعي كما كان سابقاً جربيه واستمتعي بالفرق.