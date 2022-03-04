بكوب دقيق كريب الطاسة الجاهز بوصفة المحلات بالمكونات والخطوات

الكريب من أكثر أنواع السندوتشات أو الفطائر التي انتشرت في الكثير من المطاعم ضمن الأكلات السريعة، وتختلف وطرق حشو عجينة الكريب ما بين نوعين الحلو والحادق، حيث تحشو فطائر عجينة الكريب بقطع دجاج أو قطع اللحم المشوح مع مجموعة من صوصات المختلفة والخضروات التي تعطيها طعم مثالي، وتلك الإضافات كلها يعتمدها كبار شيفات الكريب، حث يمكن إضافة لها كاري وفلفل أسود وملح وبهارات لحم وبهار دجاج وزيتون والجبن بأشكاله وانواعه.

أصل صنع فطائر الكريب يرجع إلى دولة فرنسا فهي الأصل في تحضير العجينة، وكان يطلق عليها بأن كيك وأصبح يعد الآن كريب فطائر بقوام ارق من قوام البان كيك حتى يوضع داخله حشوة ويغلق على شكل مثلث ويحشو عجينة فطائر الكريب ما لذ وطاب لكم، وهو مناسب كوجبة سريعة لذيذة العشاء أو الغداء سينبهر بها كل أسرتك.

كريب المحلات بكوب دقيق عجينة الكريب الأصلية

نحتاج إلى كوب من الدقيق الأبيض. رشة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر. عدد 2 حبة من البيض. رشة صغيرة من الفانيليا. كوب وربع حليب سائل. عدد 3 ملاعق كبيرة زبدة. في حالة كريب حادق نضع ملعقة صغيرة سكر. نبدل الفانيليا بالفلفل الأسود.

تحضير كريب محلات عجينة أصلية

نخلط كل مكونات مع في وعاء الخلاط خفق مستمر حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض ثم تصب في وعاء وتدخل الثلاجة لكي ترتاح قليلا قبل التسوية حتى تعطيك عجينة مثالية.

ثم نجهز مقلاه ولابد من أن تكون غير لاصقة وتدهن بملعقة صغيرة من الزبدة وخذي ربع كوب من مزيج عجينة الكريب السائلة، وتوضع في منتصف المقلاة وتحرك بسرعة على شكل دائرة حيث يتوزع خليط بصورة متساوية تأخذ شكل المقلاة الدائري بشكل متساوي.

ملاحظة هامة لكي لا تلتصق عجينة الكريب ويسهل عليك رفعها من المقلاه عليك بتسخين المقلاة أولا حتى تصبح ساخنة جدا، ثم ضيفي الزبدة ومرريها في كل جهة بالمقلاه ثم ضيفي عليها عجينة بسرعة تبدأي من منتصف أولا كما ذكرنا.

فبمجرد أن ينضج الكريب من ناحية اقلبيها على جانب الآخر وترفع في طبق التقديم وتغطى بقطعة من القماش حتى تنتهي من كل كمية عجينة الكريب.

يصبح لديك عجينة كريب ضعي فيها الحشوات التي ترغبين فيها سواء حلو أو حادق مثل حشو بيتزا لا يختلف كثيرا.

فطائر الكريب من أسهل وصفات المشهورة لكي تتمكني من خلالها لصنع أشهر فطائر في العالم سواء حلو أو حادق بأفكار مبتكرة وجديدة يقبل عليها الجميع بمكونات بسيطة أساسها البيض والدقيق، وصفة مثل المحلات ناجحة بنفس الطعم والشكل الكريب يناسب كوجبة غداء أو عشاء سهل سريع، أو كتحلية ناجحة تحشو بالشوكولاته والموز والنوتيلا والعسل لا يوجد أشهى وألذ منها تحلية.

طريقة الكريب بالحليب بوصفة المحلات

الكريب بالحليب من أشهر وصفات عجينة الكريب الشهيرة التي لها مذاق رائع ومفضلة لدي الكثير، ولها طرق عديدة في تحضيره وفق نوع الحشوة فيوجد كريب مالح الذي بعد بالجبن أو كريب دجاج مع خضار وأنواع الكريب الحلو المحشو كريمة وشوكولاتة ووصفة اليوم سنعد معكم كريب بالحليب البودرة لا يقاوم.

مكونات كريب الحليب البودرة

عدد 3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة. كوب من الماء. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة. 3/4 كوب من الدقيق. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كريب المقلاه بالحليب البودرة