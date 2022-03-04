نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى السميد البيتي بأسهل الوصفات وأقواها من حيث النجاح من أول مرة في المقال التالي
طريقة عمل حلوى السميد البيتي، بدلاً من الاستمرار في تقديم الكثير من الوصفات والأطعمة سنحاول تقديم وصفات عن الحلوى بجميع أنواعها، حيث يعتبر شيء ذو نكهة مميزة وكذلك مذاق رائع يكون من الجيد صنعه في البيت، ونحن اليوم ستكون وصفتنا عن السميد، حيث يتم تنفيذه بخطوات بسيطة للغاية، إذا رغبتم في تنفيذه عليكم باتباع كل ما هو آتي لتنفيذه، تابعونا.
علامات معينة لو ظهرت في الجسم فهي إنذارات بنقص أهم فيتامين أساسي
صنع حلوى السميد في البيت
نعلم جيداً أن هناك العديد من الوصفات الخاصة بعمل حلوى السميد عن غيرها من الوصفات، ونحن اليوم سنوضح واحدة من هذه الطرق، سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت كبير للعمل، وتأتي مكوناتها هكذا:
- كوب من السميد.
- كوب من الزبادي.
- بيضة واحدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من الزيت.
- 10 جم أو عبوة كاملة من البيكنج بودر.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- عبوة من الفانيليا.
- شربات بارد.
- ونضع على الوجه كوب من السميد.
- وللتزيين نستخدم الفستق وجوز الهند.
خطوات تحضير السميد في المنزل
لنبدأ الآن تحضير السميد بسلاسة كبيرة عن أية وصفة أخرى، لتأتي بهذا الشكل:
- حيث أنه في البداية نحتاج أن نحاول مزج بعض المكونات مع بعضها من وضع كل من البيضة مع الزبادي والزيت ونستمر في تقليبهم مع بعضهم.
- والخطوة التالية هي أن نضيف إليهم كل من السميد مع الفانيليا مع البيكنج بودر ونستمر في التقليب مرة أخرى.
- بعد ذلك الدقيق ونحاول عدم تواجده حتى لا يتكتل بالداخل.
- علينا أن نلم العجينة جيداً ومن ثم نكورها إلى كور صغيرة.
- الكرات الصغيرة نضعها بداخل السميد ويلزم أن نشكله بالسكين.
- وفيما بعد نضعها بداخل الفرن على درجة حرارة 180 وذلك خلال نصف ساعة.
- كما أنه نخرجها لنضع الشربات ومن ثم نضع عليها الفستق مع الشربات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ