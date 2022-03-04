طريقة عمل المش الفلاحي بالتفصيل.. أروع جبنة بصلاحية لا نهائية

طريقة عمل المش الفلاحي بالتفصيل، هناك العديد من الأكلات التي نحب تناولها بشكل مستمر مهما مر عليها الزمن، فما رأيكم بالمش الفلاحي بجانب العسل الأسود الفطير، كل ذلك يعتبر شيء مميز وطعام يتسابق عليه الجميع، ولكن أصبح المش الفلاحي غير متواجد بكثرة خلال هذه الأيام ويصعب على الجميع عمله، ولكن معنا ستتمكنون من معرفة طريقة عمل المش الفلاحي بالخطوات البسيطة، تابعونا.

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طريقة عمل المش الفلاحي

يمكن الآن البدء في تنفيذ المش الفلاحي بسهولة كبيرة في المنزل، وذلك من خلال تحضير هذه المكونات ومن ثم اتباع الخطوات المتبقية بسهولة، وتأتي هكذا:

كوب من الحليب المغلي.

كيلو من الجبن القريش.

ملعقة صغيرة من الشطة.

كوب من الملح.

قشر برتقال.

حبة واحدة من الفلفل الحار الأحمر.

ملعقتان كبيرتان من خميرة المش.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.

ملعقة كبيرة من الطحينة.

ملعقة من الزيت.

خطوات تحضير المش الفلاحي في المنزل

نبدأ الآن في التعرف على طريقة تحضير المش الفلاحي من خلال هذه الخطوات البسيطة التي تأتي هكذا: