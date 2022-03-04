طريقة عمل المش الفلاحي بالتفصيل.. أروع جبنة بصلاحية لا نهائية

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طريقة عمل المش الفلاحي بالتفصيل، هناك العديد من الأكلات التي نحب تناولها بشكل مستمر مهما مر عليها الزمن، فما رأيكم بالمش الفلاحي بجانب العسل الأسود الفطير، كل ذلك يعتبر شيء مميز وطعام يتسابق عليه الجميع، ولكن أصبح المش الفلاحي غير متواجد بكثرة خلال هذه الأيام ويصعب على الجميع عمله، ولكن معنا ستتمكنون من معرفة طريقة عمل المش الفلاحي بالخطوات البسيطة، تابعونا.
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طريقة عمل المش الفلاحي
يمكن الآن البدء في تنفيذ المش الفلاحي بسهولة كبيرة في المنزل، وذلك من خلال تحضير هذه المكونات ومن ثم اتباع الخطوات المتبقية بسهولة، وتأتي هكذا:
- كوب من الحليب المغلي.
- كيلو من الجبن القريش.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- كوب من الملح.
- قشر برتقال.
- حبة واحدة من الفلفل الحار الأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من خميرة المش.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الطحينة.
- ملعقة من الزيت.
خطوات تحضير المش الفلاحي في المنزل
نبدأ الآن في التعرف على طريقة تحضير المش الفلاحي من خلال هذه الخطوات البسيطة التي تأتي هكذا:
- حيث أنه أولاً تحضير ووضع الجبن القريش في وعاء ومن ثم وضع الملح عليه ولكن نصف كوب.
- كما أنه بعد تقليب هذا الخليط بشكل جيد علينا أن نتركه لمدة خمسة ساعات وسنلاحظ أن القريش ينزل منه سوائل كثيرة.
- بعد ذلك نحضر برطمان كبيرة وكذلك تنظيفه جيداً ومن ثم نضع بداخله الجبن مع الفلفل والملح والشطة والحليب مع قشر البرتقال.
- نرجع جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- كما أنه نحتاج أن نتركه لفترة تصل حتى خمسة أيام كاملة.
- مع ضرورة أن نقوم برجع كل فترة حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- وفي النهاية بعد ذلك يمكن أن تتناوله بسهولة بعد ذلك وسنلاحظ طعمه الجميل.
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