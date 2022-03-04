الوصفة السرية لعمل كب كيك الكاكاو المنزلي الصحي.. أنجح طريقة ستكررينها دوما

الوصفة السرية لعمل كب كيك الكاكاو، يعتبر أحد أنواع الكيك ولكن مميز عن غيره من أنواع الكيكات الأخرى ولذلك انتشر مؤخرا وأصبح أحد أهم الحلويات البوم وجودها فى المناسبات والاعياد والحفلات واعياد الميلاد ويعد من أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدى الأطفال وتتعدد الحشوات الممكنة للكب كيك ويمكن تزيين الكب كيك بالشوكولاتة أو الكريمة أو الآيس كريم أو المكسرات وغيرها العديد والعديد.

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مكونات تحضير الكب كيك اللذيذ

تبحث الأمهات كثيرا عن طريقة صناعة الكب كيك وهذا ما سأقدمه اليوم

كوب الا ربع دقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الحليب.

اتنين حبة بيض.

80 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

اتنين ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا أو فانيليا سائلة.

كيفية اعداد كب كيك الكاكاو المميز

بإتباع بضعة خطوات بسيطة تستطيع الحصول على كل كيك لا مثيل له: