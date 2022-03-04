وصفة تحضير الشاورما العربي الشهيرة.. أطعم شاورما دجاج بالتوابل المخصوصة

وصفة تحضير الشاورما العربي الشهيرة، الشاورما العربي هي أحد الأكلات المنتشرة في دول العربية وهى عبارة عن لحم أي نوع لحوم بقرى ضأن أو دجاج يوضع اللحم على سيخ في مواجهة النار ويدور السيخ حتى تساوى اللحمة من جميع الجوانب وتقطع سطح اللحم باستخدام سكينة على شكل رقائق خفيفة ويترك باقي اللحم يدور حتى يستوي مرة أخرى ويقدم في سندوتشات وهى أحد السندوتشات والوجبات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار.

طريقة إعداد حلويات صوابع زينب المقرمشة من الخارج وطرية رائعة من الداخل

مكونات اعداد الشاورما الدجاج

تستطيع ربة المنزل إعداد الشاورما في المنزل بمكونات متوفرة لديها:

صدور الدجاج مقدار واحد كيلو مقطع قطع طويلة وليست سميكة جدا.

البصل اثنين حبة كبيرة مقطعة بالطول.

الفلفل الألوان ثلاث حباب احمر واخضر واصفر.

الزبادي مقدار نصف كوب كبير.

الخل ملعقة كبيرة.

عصير ليمونة طازج.

الملح ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.

البهارات الشاورما ملعقة كبيرة.

الثوم البودرة ملعقة صغيرة.

الحبهان المطحون ناعم ملعقة صغيرة.

الزيت النباتي مقدار اثنين ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج