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عمر شويل - جدة وصفة تحضير الشاورما العربي الشهيرة.. أطعم شاورما دجاج بالتوابل المخصوصة - ثقفني
وصفة تحضير الشاورما العربي الشهيرة، الشاورما العربي هي أحد الأكلات المنتشرة في دول العربية وهى عبارة عن لحم أي نوع لحوم بقرى ضأن أو دجاج يوضع اللحم على سيخ في مواجهة النار ويدور السيخ حتى تساوى اللحمة من جميع الجوانب وتقطع سطح اللحم باستخدام سكينة على شكل رقائق خفيفة ويترك باقي اللحم يدور حتى يستوي مرة أخرى ويقدم في سندوتشات وهى أحد السندوتشات والوجبات السريعة التي يفضلها الكبار والصغار.
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مكونات اعداد الشاورما الدجاج
تستطيع ربة المنزل إعداد الشاورما في المنزل بمكونات متوفرة لديها:
- صدور الدجاج مقدار واحد كيلو مقطع قطع طويلة وليست سميكة جدا.
- البصل اثنين حبة كبيرة مقطعة بالطول.
- الفلفل الألوان ثلاث حباب احمر واخضر واصفر.
- الزبادي مقدار نصف كوب كبير.
- الخل ملعقة كبيرة.
- عصير ليمونة طازج.
- الملح ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.
- البهارات الشاورما ملعقة كبيرة.
- الثوم البودرة ملعقة صغيرة.
- الحبهان المطحون ناعم ملعقة صغيرة.
- الزيت النباتي مقدار اثنين ملعقة كبيرة.
طريقة تحضير شاورما الدجاج
- توضع جميع التوابل الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والحبهان وعبارات الشاورما والزبادي وعصير الليمونة والخل وتقلب جيدا هذه المكونات حتى تتجانس .
- توضع قطع الدجاج الطويلة في التتبيلة وتقلب جيدا وتترك ما يقرب إلى ثلاثة ساعات كلما تركت الفراخ في التتبيلة يكون افضل حتى تتشرب أكبر قدر من التتبيلة.
- يرفع على النار وعاء به ملعقتين كبيرتين من الزيت وعندما يسخن توضع به شرائح البصل وتقلب حتى تذبل ويتغير لونها ثم تضاف إليها شرائح الفلفل وتقلب حتى تذبل تماما.
- فى وعاء أخر يوضع القليل من الزيت وتوضع بها قطع الدجاج بالتتبيلة الموضوعة بها وتقلب على النار حتى يتغير لونها الدجاج ثم يتم تقليل النار أسفلها وتترك عشر دقائق مع التقليب.
- توضع قطع الدجاج مع البصل والفلفل ويقلبوا ويتركوا معا على نار هادئة لمدة عشر دقائق أخرى.
- توضع في طبق ويأكل الرز بجوارها، ويمكن إعدادها سندوتشات وبالهنا والشفا.
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