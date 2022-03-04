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عمر شويل - جدة طريقة إعداد حلويات صوابع زينب المقرمشة من الخارج وطرية رائعة من الداخل - ثقفني
طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة، حلوى أصابع زينب أحد أنواع الحلوى الشرقية المميزة والتي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص وهي عبارة عن عجينة يتم قليها في الزيت ويتم تخليها بالقطر أو السيرب كما يعرف في العديد من البلاد العربية ويرجع تاريخها إلى عدة أساطير فهناك أقاويل أن من صنعتها طاهية ماهرة تدعى زينب والآخرون يقولون أنها ترجع إلى السيدة زينب.
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مقادير عمل أصابع زينب المقرمشة
بالقليل من المكونات الموجودة فى جميع يمكن عمل نوع من الحلويات المميز وهو حلويات أصابع زينب:
- الدقيق ربع كيلو او 250 جرام من دقيق الحلويات.
- دقيق البسبوسة هو السميد 100 جرام.
- الزيت النباتي اثنين ملعقة كبيرة.
- السمن اثنين ملعقة كبيرة.
- الماء الدافئ مقدار كوب إلا ربع.
- السكر ملعقة كبيرة.
- الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.
- رشة قليلة من الملح.
- كمية كافية من الزيت للقلي.
الشربات
- السكر ثلاثة أكواب.
- الماء كوب ونصف.
- عصير ليمونة.
- فانيليا اثنين باكو.
كيفية اعداد أصابع زينب خطوة بخطوة
- يوضع في وعاء عميق دقيق الحلويات ودقيق السميد ويقلبوا جيدا.
- يضاف إليه السمن والماء والسكر والخميرة الفورية ويقلب جيدا .
- تسخن ملعقتين الزيت على النار ثم توضع فوق الخليط السابق ويعجن جيدا حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليد.
- تغطى العجينة بورق النايلون ما يقرب من نصف ساعة حتى ترتاح.
- تشكل العجينة على المبشرة أو المصفى حتى تصبح ذات شكل مميز.
- ترص أصابع زينب في صينية وتترك لنصف ساعة بعد أن تغطى.
- يرفع على النار وعاء به زيت غزير وعندما يسخن توضع أصابع زينب واحد تلو الآخر حتى يصبح ذهبي اللون يخرج على مناديل مطبخ حتى يصفى من الزيت.
- يوضع أصابع زينب في الشربات ويخرج يصفى من الشربات الزائد ويمكن تزيينه بالفستق المطحون ويقدم بالهنا والشفا.
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