هتققلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة هتبقي خفيفة ومقرمشة وهيبقي لونها ذهبي زي الجاهزة في المطاعم

طريقة قلي البطاطس بدون زيت، الكثير من الناس تعشق البطاطس المحمر بشكل كبير جدًا ليس فقط في بلد محددة بل في جميع بلاد العالم فهي الأكلة الأكثر انتشارًا وشعبية، ولكن قد تؤدي البطاطس ع قلبها بكمية زيت وفيرة إلى الكثير من المشاكل الصحية سواء لمن هم يعانون من بعض الأمراض أو بمن يتبعون نظام غذائي محدد لنقص الوزن، لذلك يبحث الكثير عن إيجاد طريقة صحية لقلي البطاطس بدون استخدام زيت، ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بعرض هذه الطريقة الآن.

طريقة قلي البطاطس بدون زيت

اصنعي الآن بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة ومع ذلك صحية بدون استخدام أي زيوت نهائيًا، وخطوات تحضيرها هي كالاتي:

المكونات

كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

لترين من المياه.

أربع ملاعق من الملح.

رشة ملح.

خطوات البطاطس المقلية بدون أمتصاص الزيت