التورتة المنزلية بالكريمة بطريقة سهلة

كثير من الأامهات وربات المنزل تبحث عن طريقة بسيطة وسهلة لعمل التورتة المنزلية والتي تتميز بأنها سهلة التحضير وطعمها لذيذ وفي متناول اليد كما أنها تصلح كحلويات للضيوف وبعد الغداء أو في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، وفرنا لك في هذا المقال طريقة مجربة ومضمونة لعمل تلك الحلوى الشهية فتابعينا.

التورتة المنزلية

تألقي في مطبخك وحضري ألذ تورتة بالكريمة وزينيها بقطع الفراولة والفواكه المفضلة لديك ولأولادك وقدميها لهم في أعياد ميلادهم

المقادير اللازمة لتحضير الحلوي

ست بيضات متوسطة في الحجم.

كوب من السكر الأبيض المطحون بودرة.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة او البودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

كيس من البيكنج بودر.

مقادير الحشو والتزيين:

كمية كافية من الكريم شانتيه تعادل كيس واحد من بودر الكريم شانتيه.

نصف كوب من الشراب السكري أو مابل سيرب أو يمكنك استخدام الشربات العادي.

شرائح من الأناناس

شرائح من الكيوي

قطع من الفراولة الطازجة.

نصف كوب من المكسرات المطحونة ناعم.

خطوات عمل التورتة المنزلية: