بمكعبات من خبز التوست المحمص حضري عيش السرايا الأصلي الرائع

طريقة تحضير عيش السرايا الأصلي بمجموعة من الخطوات التي يستطيع الجميع القيام بتنفيذها في أي وقت ممكن، ويعد من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشق تناولها الأغلبية من الناس وذلك بسبب طعمه الرائع اللذيذ، ويشتهر عمله في شهر رمضان المبارك وذلك لتعويض ما نفقده من سكريات طوال فترة الصيام، ولا يقتصر تحضيره في هذا الشهر فقط حيث يمكن القيام بعمله في جميع المناسبات السعيدة، مكونات هذا الطبق عبارة عن خبز توست محمص وسكر مكرمل وقشطة طازجة وجبنة كيري وحليب بودرة بالإضافة إلى المكونات الأخرى، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام متابعين موقع ثقفني الإخباري طريقة تحضير عيش السرايا الأصلي وعرض مكونات إعداده بدقة.

مكونات عمل عيش السرايا الأصلي

تعتبر مكونات عمل عيش السرايا الأصلي من الأنواع البسيطة التي تكون في مقدرة معظم الناس والآن سوف نتعرف على هذه المكونات بالتفصيل وهي كالآتي:-

مكعبات من خبز التوست المحمص.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

٢ فنجان من الحليب البودرة.

قشطة طازجة.

مشروب السكر المكرمل.

٤ حبات من الجبنة الكيري.

٢ كوب من الماء.

مكسرات مشكلة حسب الرغبة.

فنجان من السكر.

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير هذا الطبق من الطرق التي لا تستغرق وقتاً كبير لتحضيرها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

في البداية نقوم بتجهيز شراب السكر المكرمل من خلال وضع مقدار من السكر في إناء على النار، ونتركه حتى يتكرمل ثم نضيف عليه قليل من الماء ونتركه بضع دقائق حتى يغلي. ثم نضع مكعبات خبز التوست المحمصة في إناء بيركس أو فخار أو قوالب صغيرة ونسكب عليها شراب السكر المكرمل. بعد ذلك نخلط اللبن البودرة والجبنة الكيري والنشا والماء مع بعض في إناء ونرفعه على النار حتى يصبح القوام غليظاً. نضيف على الخليط السابق القشطة ونقلب جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضعهم على مكعبات خبز التوست. نضع المكسرات على وجه الطبق ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

طريقة عمل عيش السرايا اللبناني

يعد عيش السرايا اللبناني من الأنواع المشهورة بكثرة في لبنان فهيا بنا نتعرف على مكونات عمله بالتفصيل وهي كما يلي:-

كوب من اللبن السائل.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من الكريمة المخفوقة.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من المكسرات المحمصة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

٢ كوب من السكر الأبيض الخشن.

٨ قطع من خبز التوست المحمص.

نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم.

علبة كبيرة من القشطة.

كوب من الماء.

الطريقة