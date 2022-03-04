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عمر شويل - جدة أهم الأسرار لنجاح اللانشون الصحي في المنزل مثل الجاهز - ثقفني
يحب أغلب الأطفال تناول اللانشون بكثرة ولكن تناول اللانشون الجاهز لفترات طويلة غير صحي، تبحث الأمهات عن طرق بديلة ليتم تصنيع اللانشون ويكون صحي في المنزل، كما تهتم الأمهات دائما بتقديم الوجبات الصحية للأطفال في المنزل، وذلك تعويضا عن المنتجات الناتجة عن اللحوم المصنعة، التي تكثر الأقاويل عن الضرر الناتج عنها، اللانشون المصنوع في المنزل صحي، لأنه يتكون من مكونات طبيعية ومن مصدر موثوق فيه، حيث يمكنك إعداده بتركات الشيفات المحترفين في المنزل بخطوات سريعة جدا، كما يمكن الشربات المنازل إضافة النكهة المفضلة التي يحبها الأطفال سواء دجاج أو لحمة.
مقادير اللانشون الصحي
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- علبة جبنة مثلثات.
- خمس بيضات.
- نصف كوب زيت.
- ربع كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- فصين ثوم.
- أربع فصوص من الهيل.
- ملعقة كبيرة من مرقة اللحمة.
- أربع كبابة صيني.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود الحصى.
- زيتون أخضر مخلي.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة من البصل البودر.
خطوات عمل اللانشون الصحي
- نقوم بوضع الخمس بيضات في الخلاط أو كما يمكنك استخدام الخلاط اليدوي.
- نضيف الجبنة المثلثات مع البيض ونضع الدقيق ونخلط حتى يتم امتزاج المكونات.
- نضع اللحمة المفرومة بالتدرج حتى مع إضافة الزيت.
- نفتح فصوص الهيل ونأخذ القلب فقط ونضيف الكبابة الصيني.
- نضع الثوم البودر والبصل البودر مع المكونات والبابريكا كي تعطي لون أحمر طبيعي.
- نضع الفلفل الأسود مع المكونات ونقلب بالملعقة.
- نفرد قطعة كبيرة من الاسترتش التي تستخدم في تغليف الأغذية.
- نضع كل كمية اللانشون ونضيف الزيتون ونقوم يلفها رول.
- ثم نضع الرول في فويل ونضعها في ماء مغلي على نار هادئة لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف.
- نضع في الماء المغلي عدة نكهات مثل ورق الغار والحرمان وعود من القرفة.
- بعد ساعة نختبر التسوية باستخدام خلة شيش طاووق.
- نخرجها ونتركها أربع ساعات حتى يتخلص من الحرارة.
- نضع في الثلاجة لمدة أربعة وعشرين ساعة ثم تستخدم سكين حاد ونقوم بتقطيع شرائح رفيعة.
- نقدم اللانشون في الفينو أو المخابز كما يمكن حشوة مع المعجنات.
- يتم حفظه في كيس بلاستيك داخل علبة محكمة جيدا.
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