نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماية الشعر من الاستشوار ونصائح هامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الفتيات والسيدات يستخدمن المكواة والاستشوار لتصفيف شعرهن لذلك لابد من معرفة طرق حماية الشعر من الاستشوار حتى يحافظن على شعرهن من التلف بفعل الحرارة الشديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، تابعوا هذا المقال لتعرفوا أفضل الحيل والنصائح للتعامل مع الحرارة على الشعر.

حماية الشعر من الاستشوار

نصائح قبل استخدام الاستشوار:

من الضوروي قبل استخدام الاستشوار تجهيز شعرك لهذا حتى تحصلي على نتيجة مرضية دون أن تعرضي شعرك للتلف أو التقصف أو التساقط بسبب الحرارة.

احرصي على تنظيف شعرك جيداً قبل استخدام الاستشوار فلابد من غسل الشعر جيداً بالشامبو المناسب وترطيبه بالبلسم وحمام الكريم وذلك لإزالة أي أتربة أو دهون زائدة في الشعر وترطيبه أيضاَ.

من المهم تجفيف الشعر جيداً قبل وضع الاستشوار أو المكواه عليه وهذا لأن الماء الزائد يؤثر على النتيجة النهائية ويجعل تسريحتك غير ثابتة.

المرطبات أمر ضروري فعليك وضع الزيوت المرطبة أو أي كريمات مرطبة مناسبة لشعرك وذلك حتى يغذي شعرك ويقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث له بسبب الحرارة.

استخدمي سيروم حماية الشعر من الحرارة وهو سيروم يوضع على الشعر كامل ثم يتم استخدام السشوار أو المكواة على الشعر بعد ذلك قهو يقلل تماماً تأثير الحرارة الضار

عمل حمام زيت لشعرك مرة أو مرتين في الأسبوع أمر ضروري فيمكنك استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند او زيت الجاجوبا وزيت الأرجان لتغذية شعرك وتقويته.

حماية الشعر من الاستشوار بوصفة طبيعية:

هناك وصفة طبيعية يمكنك عملها قبل الاستشوار لتغية الشعر وتتكون من

كوب من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من العسل الأأيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

خطوات الاستخدام: