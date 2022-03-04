نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكنني تفتيح البشرة بشكل طبيعي وسريع؟ خلطة غربية فائقة في تبييض الوجه واليدين أفضل من كريمات التفتيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض اليدين بسرعة فائقة بدون استخدام الكريمات، مع صفات الطبيعية التي اثبتت قدرتها المذهلة في تبييض البشرة ستلاحظين الفرق بنفسك بعد المواظبة عليها، فلا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية التي لا يوجد لها أثار جانبية مثال الكريمات التي تباع في مستحضرات التجميل التي تتكون من مواد كيميائية ضارة، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نقوم معا بجولة بالفقرات التالية لمعرفة أقوي الوصفات لتفتيح الوجه سريعا.

طريقة تفتيح البشرة السمراء بسرعة

من الوصفات الفعالة في تبييض الوجه هي وصفة الطماطم التي تقوم بدورها في تفتيح البشرة، حيث تعمل الطماطم بخصائصها المذهلة في تبييض البشرة واخفاء البثور الظاهرة على الوجه.

المكونات

نصف حبة من الطماطم.

ملعقة من النشا.

الطريقة

نحضر نصف حبة الطماطم ونضع عليها النشا.

نبدأ بمسح الوجه بالطماطم بلطف.

نترك الخليط على الوجه واليدين حتيمرور ساعة تقريبا.

يشطف الوجه والدين بالماء الفاتر.

خلطة زيت الخروع للبشرة

من أفضل الزيوت الطبيعية هو زيت الخروع الذي يساعد في تغذية البشرة وجعلها رطبة ناعمة، كما يعمل على ازالة النمش والبقع الداكنة والتصبغات بلا عودة.

المكونات

ملعقة من زيت الخروع

الطريقة

في وعاء صغير نضع ملعقة من زيت الخروع. نحضر قطعة قطن نظيفة او منديل. نغمس المنديل في وعاء زيت الخروع. نمرر الزيت على الوجه بحركات رقيقة وخاصة تحت العينين. يترك الزيت على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة اربع مرات من كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

خلطة لتبييض الوجه في اسبوع

تعتبر الزبادي هي المكون القوي في تبييض البشرة، وذلك بالطبع يرجع إلى الخصائص التي تحتويها الزبادي، ومع اضافة عليها قطرات من عصير الليمون الذي لا غني عنه في وصفات العناية بالبشرة، نجد في وقتا قصير نتيجة مبهرة وواضحة في تبييض الوجه.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة من الزبادي.

الطريقة

يتم اضافة الزبادي على عصير الليمون في إناء صغير الحجم وذلك لتمكن خلط المكونان معا جيدا، ليصبح لديكي خليط متجانس.

نبدأ نوزع المزيج على الوجه مع حركات دائرية لكل تمتص البشرة الخليط.

بعد مرور نصف ساعة يمكن شطف الوجه بالماء الدافيء.