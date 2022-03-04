بأقل المكونات.. حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة، تعد كيكة البسكويت الباردة من أجمل وألذ الحلويات الشرقية والعصرية أيضاً، ويمكن تقديمها في أغلب المناسبات أو معظمها، لأنها تتميز بطعمها اللذيذ والمحبوب لدي أغلب الناس، وهي مناسبة أيضاً للأجواء الصيفية، بالإضافة لأنها سريعة الهضم وتعتبر أيضاً خفيفة على المعدة وسهلة التحضير، لذلك اليوم سنقوم بتحضير كيكة البسكويت الباردة، بطريقه سهلة وسريعة ولذيذة، ستنال إعجابكم جميعاً إن شاء الله إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور القادمة للتعرف عليها.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة

كيكة البسكويت الباردة تعد من أفضل وألذ أنواع كيكات البسكويت الباردة، تقدم باستمرار في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، تتميز بطعمها اللذيذ والشهي، مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج في تحضيرها لبذل مجهود، تفننت ربه المنزل في تحضيرها وأصبحت تحضرها بأفضل الطرق.

المقادير

حوالي ٣٠ باكو من بسكويت الشاي السادة.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ستة ملاعق صغيرة من الكاكاو الغير محلى.

مقدار ست ملاعق صغيرة من السكر المطحون.

نصف كوب من اللبن المكثف المحلى.

طريقة التحضير

أضيفي ست ملاعق السكر المطحون، وست ملاعق الكاكاو، ونصف كوب من اللبن المكثف، وكوب الزبدة في إناء كبير وعميق.

أخلطي جميع المكونات جيداً حتى تختلط وتتجانس جيداً.

قومي بتكسير البسكويت إلى قطع صغيرة بيديك، ويضاف إلى الخليط السابق.

أخلطي المزيج جيداً وقلبيه حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

افردي ورقة فويل أو ورق الألمنيوم علي الطاولة وضعي الخليط على الورق.

ثم قومي بلف الورقة على شكل دائري أوعلى شكل اسطوانه، وبعد ذلك قومي بوضعها في الفريزر لمدة تتراوح من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات.

قومي بتقطيع البسكويت حسب الرغبة وضعيه في طبق التقديم، ويمكن أيضاً وضع بعض الشوكولاتة السائلة علي الوجه قبل التقطيع.

الآن أصبح طبق حلوي كيك البسكويت اللذيذ جاهز للتقديم.

بعد أن قدمنا لكي طريقة تحضير كيكة البسكويت ومقاديرها بطريقه سهله وسريعة، نتمنى بأن تنال الوصفة إعجابكم، ولمزيد من الوصفات أو الاستفسارات يرجى ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.