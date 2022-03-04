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عمر شويل - جدة على طريقة المحلات الكبيرة الهريسة السورية في المنزل ناجحة ومضمونة - ثقفني
تعتبر الهريسة من الحلويات العربية المشهورة والتي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ويحبها الكبار والصغار لمذاقها الجميل وتعتبر الهريسة السورية من الوصفات البسيطة وسريعة التحضير ويمكن تقديمها للضيوف وفي المناسبات ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للصحة وتعطي الجسم طاقة وحيوية ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الهريسة في المنزل بدلا من شرائها من محلات الحلويات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الهريسة السورية الرائعة.
مكونات عمل الهريسة السورية في المنزل
- ربع كيلو جرام من السميد
- كيس من البيكنج باودر
- علبة من الزبادي الأبيض
- كوب من السكر الأبيض الناعم
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- كمية كافية من المكسرات والزبيب حسب رغبتكم
مكونات عمل الشربات
- كوب كبير من السكر
- كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقة من ماء الورد
طريقة تحضير الشربات
- نحضر إناء ونضع به الماء والسكر على نار عالية مع التقليب جيدا حتى يذوب السكر تماما ونترك الخليط حتى يبدأ الغليان.
- عندما يبدأ الخليط يغلي نقوم بوضع عصير الليمون ونقلب الخليط جيدا ثم نضع ملعقة ماء الورد ونقوم بتقليب الخليط جيدا ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يصبح ثقيل.
- نرفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.
طريقة عمل الهريسة السورية في المنزل
- أولا نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 حرارة مئوية حتى ننتهي من تحضير مكونات الهريسة.
- ثم نحضر وعاء ونضع به السميد ونضيف إليه البيكنج بودر ونقوم بالتقليب ثم نضيف السكر وعلبة الزبادي ونخلط جيدا مع الاستمرار في تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع بها عجينة الهريسة ونقوم بتوزيعها على الصينية بالتساوي
- باستخدام سكينة نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع متساوية ونقوم بتوزيع المكسرات أو الزبيب عليها بالتساوي ثم ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج جيدا وتكتسب لون ذهبي أو أحمر.
- بعد أن تنضج الهريسة نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات المحضر سابقا وهي ساخنة.
- ثم نقوم بوضع الهريسة في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا.
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