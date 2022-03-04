اصنعي فطائر الزبادي اللذيذة بعجينة قطنية وهشة

تعد فطائر الزبادي ، من المعجنات الخفيفة والمغذية لاحتوائها على الزبادي الغني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية المهمة لصحة الجسم، فهو مصدر جيد للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، ويساعد أيضاً في التخلص من مشكلات الأمعاء والهضم، لذا ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل فطائر الزبادي في المنزل، لأنها من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار والعشاء، أو وضعها في حافظ الطعام للأطفال عند الذهاب إلى المدرسة، كبديل للسندوتشات فهي وجبة متكاملة وشهية ولذيذة ويعشقها الأطفال كثيراً، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل فطائر الزبادي اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.



مكونات عمل فطائر الزبادي



تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي:-

كوب من الزبادي بدرجة حراره الغرفة.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الماء الدافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

بياض بيضة بدرجة حراره الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 أكواب ونصف من الدقيق.

الحشو:-



جبنة بيضاء 500 جرام.

جبنة رومي مبشورة 200 جرام.

حبة البركة.

لدهن الوجه:-

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

رشة نسكافية.

للتزيين:-

سمسم محمص.

حبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال المقالة علي خطوات تحضير فطائر الزبادي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في وعاء عميق نضع الزبادي والحليب والماء، والخميرة والسكر وبياض البيض والزيت، ونقلب المواد السائلة جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح متجانس. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح بالتدريج، ونعجن باليد لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها ألي كرات متوسطة الحجم، وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق وتغطي بكيس بلاستك. بعد ذلك نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة بواسطة اليد، ونضع ملعقة كبيرة من الحشو ونغلق الأطراف ونكورها، نكمل باقي الكميه بنفس الطريقة. بعد ذلك عند الانتهاء من باقي الكمية ترص في صينية بها ورق زبده، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق. ثم بعد مرور الوقت ندهن الوجه بخليط صفار البيض والنسكافية، ونرش القليل من السمسم وحبة البركة. ثم نخبزها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 20 دقيقة، حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي خفيف. عند تمام النضج تخرج وتغطي بفوطة نظيفة وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الفطائر

هيا بنا نتعرف علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-