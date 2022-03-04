نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هشة ومش هتهبط”.. طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بالمقادير وبأقل تكاليف في المقال التالي
تعد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية من بين أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل ربات البيوت في المنازل العربية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب رغبة البعض في عمل الكيكة العادية الاسنفجية بالطريقة التي تجعلها تشبه الموجودة في أرقى المطاعم والمحال التحارية، ولذا خلال هذه السطور ستكونوا في جولة سريعة مع أبرز أسرار عمل الكيكة الاسفنجية العادية وكذلك أبرز النصائح التي يجب أن تضعها ربة المنزل في الحسبان عند البدء في عمل الكيكة.
مقادير عمل الكيكة الاسنفجية العادية
قبل الحديث حول أبرز طريقة لعمل الكيكة العادية الاسنفجية، دعنا في البداية نتطرق للحديث حول أهم المقادير التي يستخدمها أشهر شيفات الوطن العربي عند صنع الكيك، وهي على هذا النحو التالي:
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب وربع من الحليب.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح بجانب ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 بيضات ومعها كوب إلا من الزبدة.
- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
طريقة تحضير الكيكة الاسنفجية العادية
- في البداية، يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة تصل لنحو 200 مئوية.
- يجب تحضير وعاء به دقيق بالإضافة إلى بيكنج بودرو، وكذلك بينكج صودا مع وضع بعض الكميات القليلة من الملح.
- في وعاء أخر يجب القيام بعملية خفق البيض مع السكر والفانيليا ويفضل بأن يكون ذلك باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي مميز.
- بعد ذلك يجب عليكي سيدتي وضع قليل من الزبدة ونستمر في الخفق لحين أن نشعر بإن كل المكونات قد امتزجت.
- وهنا تأتي واحدة من الخطوات المهمة، وهي وضع خليط الدقيق بالتدريج والحليب حتى تحصلي على قوام الكيك.
- نجهز صينة ونقوم بدهنها بالزبدة ومن ثم رشها بكمية قليلة من الدقيق ويجب اختيار أجود الأنواع لذلك.
- في الخطوة الأخيرة نقوم بوضع خليط من الكيك ومن ثم وضعها في صينية داخل الفرن لمدة قد تصل لنحو نصف ساعة تقريبًا.
- يجب الانتظار للمدة كاملة وعدم فتح الباب تحت أي ظرف ومن ثم إخراج الكيكة بعد مرور نحو نص ساعة كاملة.
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