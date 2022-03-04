طريقة تحضير حلويات إقتصادية راقية بقوام هش ودون مجهود، اليوم نقدم لكم نوع جديد ومميز من الحلويات ذات المقادير الاقتصادية وفي نفس الوقت تناسب جميع الأذواق والمناسبات، حيث يمكنك تقديمها كحلى يومية خفيفة ويمكنك تجهيزها أيضاً في الأسابيع المقبلة التي تتضمن شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك. بأبسط المكونات وبدون الكثير من المجهود والوقت سواء للمبتدئات أو أصحاب الخبرة في المطبخ، حضري ألذ وأسرع حلوى راقية بقوام هش وبطعم لا يقاوم.

طريقة تحضير حلويات إقتصادية من المنزل

المقادير المطلوبة لعمل وصفتنا اليوم هي كالتالي:

2 حبة بيض.

كوب من السكر بمقدار 150 جرام.

كيس سكر فانيليا بمقدار 7 جرام.

100 جرام من زبدة المارغارين.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي بمقدار 150 مل.

من ثلاثة إلى أبعة أكواب دقيق.

نصف كيس خميرة الحلويات بمقدار 4 جرام.

مربى بأي نكهة حسب رغبتكم.

فول سوداني مطحون نصف طحنة.

لن يأخد منك التحضير كثير من الوقت، ابدئي بإضافة البيض والسكر مع الفانيليا في وعاء مناسب ثم امزجي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي، وبعد ذلك نقوم بإضافة مكعبات الزبدة إلى الخليط ثم نمزج الزبدة مع الخليط بشكل جيد يدوياً أو باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح الخليط متجانس فاتح اللون وبعد ذلك نضف الزيت ونمزج مجدداً قليلاً، وبعدها نضف الدقيق بالتدريج مع التقليب بشكل جيد مع إضافة خميرة الحلويات، ونعجن يدوياً حتى نحصل على عجينة متماسكة هشة.

حلويات إقتصادية راقية بقوام هش

بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بتشكيل العجين على هيئة دوائر متوسطة الحجم، ونرصها في الصينية على ورق خبز ونكرر هذه الخطوة حتى ننهي كل كمية العجين، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية والنار من أسفل فقط لمدة 10 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي، وبعدها نشغل النار من اعلى لمدة 5 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي أيضاً. وبعد خروج الحلوى نأخذ قطعة منها و ندهن الوجه بالمربى ثم نغمسها في الفول السوداني جيداً، وهذه الخطوة تكرر على كل قطع الحلوى ثم نزين قطع الحلوى من أعلى بخطوط من الشوكولاتة الذائبة، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم