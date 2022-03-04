حضري صينية الفشار بالكراميل اللذيذة بمذاقها الشهي

يعتبر الفشار من المسليات اللذيذة التي تنتشر في مختلف دول العالم ويتم تحضيره بشكل كبير في التجمعات العائلية وكذلك في السينما فهو من الأشياء الأساسية التي لا تخلو منها السينما بسبب رغبة الأفراد في وجود اشياء مسلية أثناء مشاهدة الأفلام وغيرهم، ويعتبر تحضير الفشار من الأشياء التي يتم تحضيرها بتوابل شهية مالحة مثل مكون الملح ومرقة الدجاج وغيرهم حسب رغبة الأشخاص في نكهات الفشار ويعتبر في مختلف الإضافات شهي ولذيذ ولكن مؤخراً أصبح الإقبال على الفشار كبير ولكن في إتجاه آخر والذي يمكن تصنيفه على أنه حلويات الفشار، فشار بالكراميل مما يجعل مذاقه حلو ومختلف عن الطرق الأخرى وبالفعل اشتهرت تلك الطرق على نطاق واسع حتى أن الجميع يطلبون طريقة إعدادها لذلك نقدم لكم الطريقة اليوم عبر هذا المقال.

طريقة تحضير فشار بالكراميل

يعتبر الفشار من الأشياء التي كانت قديماً لا يمكن الإبداع فى تحضيرها ودائماً ما نقوم بإعداد الفشار بشكل تقليدي كما هو في السينما والأماكن المختلفة بالإضافة إلى إمكانية تحضيره في المنزل بسهولة في التجمعات العائلية وللأطفال، ولكن حديثاً أصبح هناك طرق إبداعية مبتكره لتحضير الفشار وغير مرتبطة بالطريقة التقليدية وتحضيره مالح فقط بل يتم تحضيرهم على أنه أحد الحلويات مما يثير استغراب الكثير من الأفراد بسبب الاعتياد على مذاقه المالح مما يجعل الكثير من الأفراد يبحثون عن تلك الطرق الجديدة بهدف التجديد في طرق تحضير الفشار خاصةً أنه من المسليات الاقتصادية التي يمكن اللجوء إليها مما ظهرت طريقة تحضير الفشار بالكراميل اللذيذة ونقدم لكم خطوات تحضيرها عبر هذا المقال.

مكونات التحضير:

مقدار ربع كيلو جرام من حبات الذرة.

كيس صغير من البيكنج صودا.

كيس صغير من الفانيليا.

كأس من السكر بني اللون.

كاس من الزبدة مقدار 200 جرام.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع من الشربات.

طريقة التحضير: