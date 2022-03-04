نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة من اول استخدام في المقال التالي
كريم نيفيا والليمون ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية وفعالة تدخل ضمن مستحضرات التجميل، ويتكون أيضاً هذا الكريم من مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة والمناطق الداكنة والحساسة فيما بعد، وتقوم السيدات والفتيات بالبحث على كريمات وخلطات طبيعية خالية من المواد الكيميائية، ويعمل أيضاً على التخلص من الجلد الميت في البشرة والحبوب والبثور السوداء، ويفضل استخدام هذا الكريم في الليل حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.
مكونات عمل كريم نيفيا والليمون
يتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالآتي:-
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.
- نصف علبة من كريم نيفيا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وهي كالتالي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به عصير الليمون والحليب ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك نصف علبة كريم نيفيا مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس.
- نضع بعد ذلك هذا الكريم على البشرة يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة.
- بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة للبشرة الدهنية للتخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة.
فوائد الليمون للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة وهي كالآتي:-
- يعمل على تجديد خلايا البشرة ثم إعادة النضارة والنعومة والترطيب للبشرة.
- يساهم بشكل كبير في شد البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة.
- علاج حب الشباب لاحتوائها على مضادات الجراثيم وتقتل البكتيريا المسئولة عنه.
- التخلص من الترهلات وشد البشرة وتخفيف النمش والبقع السوداء.
- يعتبر منظف طبيعي ومطهر للبشرة ويعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة.
- يساعد في التخلص من تشققات الشفايف والتخلص من البثور السوداء.
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