طريقة عمل كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة من اول استخدام

كريم نيفيا والليمون ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية وفعالة تدخل ضمن مستحضرات التجميل، ويتكون أيضاً هذا الكريم من مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة والمناطق الداكنة والحساسة فيما بعد، وتقوم السيدات والفتيات بالبحث على كريمات وخلطات طبيعية خالية من المواد الكيميائية، ويعمل أيضاً على التخلص من الجلد الميت في البشرة والحبوب والبثور السوداء، ويفضل استخدام هذا الكريم في الليل حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.

مكونات عمل كريم نيفيا والليمون

يتكون هذا الكريم من بعض المكونات التي تعطيه قوام كريمي مناسب وهي كالآتي:-

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

نصف علبة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم نيفيا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به عصير الليمون والحليب ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك نصف علبة كريم نيفيا مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس. نضع بعد ذلك هذا الكريم على البشرة يومياً حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة. بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة للبشرة الدهنية للتخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة وهي كالآتي:-